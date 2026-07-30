Pitali smo Tomaševića i zamjenike kamo će na godišnji! Jedan ostaje u Zagrebu, evo što su nam rekli

Kamo će na godišnji gradonačelnik i njegovi zamjenici, pitali smo Gradsku upravu. – Za vrijeme godišnjeg odmora gradonačelnik Tomislav Tomašević planira na nekoliko dana otići u planine gdje, zbog nižih temperatura, tijekom cijelog dana može biti aktivan, a najviše voli trčanje i planinarenje – kazali su nam. Zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec, objašnjavaju, dane odmora provodi u Dalmaciji.

– Kombinira aktivni odmor trčanja, plivanja i šetnji s posjetama kulturnim programima. Tijekom odmora planira pročitati barem jedan klasik i jedno friško izdanje. Na vrhu liste su "Do Androids Dream of Electric Sheep" Phillipa K. Dicka i "Things We Never Say" Elizabeth Strout – kažu nam u Gradu, gdje doznajemo da će zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet biti u Zagrebu, uz izlete u okolicu.

– Namjerava napokon odigrati hakl sa starim frendom, a veseli se i koncertima kakav je bio nedavni nastup Skunk Anansie na šibenskoj tvrđavi. Planira i posjete kinu, a "Odiseju" i "Poziv" je već pogledao – vele na Radićevu trgu.