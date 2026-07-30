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Pitali smo Tomaševića i zamjenike kamo će na godišnji! Jedan ostaje u Zagrebu, evo što su nam rekli

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Goran Stanzl/PIXSELL
Autor
Hana Ivković Šimičić
30.07.2026.
u 17:00
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Gradonačelniku je najdraži odmor tijekom kojeg može biti aktivan cijeli dan, a zamjenici se vesele knjigama, haklu, koncertima i filmovima

Kamo će na godišnji gradonačelnik i njegovi zamjenici, pitali smo Gradsku upravu. – Za vrijeme godišnjeg odmora gradonačelnik Tomislav Tomašević planira na nekoliko dana otići u planine gdje, zbog nižih temperatura, tijekom cijelog dana može biti aktivan, a najviše voli trčanje i planinarenje – kazali su nam. Zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec, objašnjavaju, dane odmora provodi u Dalmaciji.

– Kombinira aktivni odmor trčanja, plivanja i šetnji s posjetama kulturnim programima. Tijekom odmora planira pročitati barem jedan klasik i jedno friško izdanje. Na vrhu liste su "Do Androids Dream of Electric Sheep" Phillipa K. Dicka i "Things We Never Say" Elizabeth Strout – kažu nam u Gradu, gdje doznajemo da će zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet biti u Zagrebu, uz izlete u okolicu.

– Namjerava napokon odigrati hakl sa starim frendom, a veseli se i koncertima kakav je bio nedavni nastup Skunk Anansie na šibenskoj tvrđavi. Planira i posjete kinu, a "Odiseju" i "Poziv" je već pogledao – vele na Radićevu trgu. 

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Komentara 6

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Avatar Mi ili Oni
Mi ili Oni
17:18 30.07.2026.

Zasto je branio Kostanjevica koji je ukrao 1.2 milijuna eura.

Avatar Mi ili Oni
Mi ili Oni
17:19 30.07.2026.

Zasto se Tomasevic ne izjasnjava o namjestanju natjecaja od 40 milijuna eura u vodovodu. Taj serif kojeg je imenovao je smjenjen ali mu je placa porasla duplo. Ocito da ga placaju da suti.

Avatar Mi ili Oni
Mi ili Oni
17:16 30.07.2026.

Bandić 2, ali gori, zaposljava ljude iz stranke nekvalificirane na odgovorna mjesta. Serviser bicikala s diplomom povijesti i umjetnosti je imenovam neki dam voditeljem planiranja u elektrotehnici i energetici. Korumpirani su i unistavajun Zagreb.

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