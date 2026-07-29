Strah se uvukao među vlasnike pasa u Španskom: 'Što ako se idući put to dogodi dok su djeca s nama?'

U grupu koja okuplja stanovnike Španskog Zagrepčanka je postavila upozorenje za sve vlasnike pasa u tom kvartu. "Više puta svjedočimo istom problemu, pas Bela slobodno trči bez povodca i napada druge pse koji su uredno vezani. Danas smo to ponovno doživjeli i iskreno mogu reći da sam potresena. Moj pas, kao ni bilo koji drugi pas, nije dužan trpjeti ovakve napade", napisala je.

Ovakve situacije, dodala je, ostavljaju posljedice kao što su strah, stres i osjećaj nesigurnosti, kako njoj, tako i njezinom ljubimcu. "Nakon svega što se dogodilo, više ne mogu opušteno prošetati znajući da se isti scenarij može ponoviti u bilo kojem trenutku. Najviše me plaši pomisao što bi se dogodilo da su moja djeca bila sa mnom. Srećom, danas nisu bila, ali idući put možda neće imati tu sreću ni moja obitelj ni nečija druga", napomenula je. Odmah nakon događaja nazvala je policiju i podnijela prijavu, ali, kako kaže, ima dojam da prijava nije shvaćena ozbiljno te da se cijela situacija umanjuje, iako se, naglasila je, radi o ponavljanim napadima psa i na druge pse.

"Ovo nije objava iz ljutnje, nego iz velike zabrinutosti. Molim vlasnika Bele da konačno preuzme odgovornost i drži psa pod kontrolom. Pravila vrijede za sve vlasnike pasa pa bi trebala vrijediti i za njega. Ako se ovakva situacija ponovi, bit ću primorana prijaviti slučaj komunalnom redarstvu, obavijestiti nadležne udruge za zaštitu životinja te poduzeti sve druge zakonom predviđene korake. Moj pas i drugi psi nisu dužni trpjeti ovakve napade samo zato što jedan pas stalno šeće bez povodca i napada druge", zaključila je Zagrepčanka.