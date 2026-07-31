Usred smo toplinskog vala, zagrebačka Plinara objavila važno upozorenje: 'Ovako se događaju kvarovi, trovanja i požari'

Zbog najavljenog toplinskog vala i iznimno visokih vanjskih temperatura koje će prelaziti 36°C, u Gradskoj plinari Zagreb, glavnom distributeru plina, upozoravaju na opasnosti koje mogu nastati u dimnjacima za vrijeme ekstremnih vrućina. – Podsjećamo sve korisnike na opasnost od nepravilnog korištenja plinskih instalacija, a posebno atmosferskih bojlera. Iako se toplinski valovi prvenstveno povezuju s utjecajem na ljudsko zdravlje, nagle promjene temperatura i vremenski uvjeti značajno utječu na procese unutar dimnjaka što može dovesti do kvarova, trovanja ili požara – napominj u GPZO.

Visoke vanjske temperature, dodaju, mogu narušiti prirodni uzgon u dimovodnim instalacijama. U takvim uvjetima dimni plinovi se ne mogu nesmetano odvoditi iz prostora što može dovesti do opasnog nakupljanja ugljičnog monoksida (CO) - "tihog ubojice" bez boje, okusa i mirisa. Zato su objavili sljedeće preporuke za stanovnike metropole.

Ako primijetite da se bojler čudno ponaša ili se sam gasi, odmah ga prestanite koristiti.

Redovito održavajte svoje plinske trošila, a posebno atmosferska koja uzimaju zrak iz prostora (jednom godišnje ovlašteni serviser mora izvršiti servis bojlera, a dva puta godišnje područni dimnjačar izvršiti kontrolu bojlera i dimnjaka).

Ne zatvarajte ventilaciju, tj. otvori za dovod zraka u prostoriju u kojoj se nalazi plinsko trošilo moraju biti potpuno slobodni i otvoreni. Nikada ne blokirajte rešetke za provjetravanje.

tj. otvori za dovod zraka u prostoriju u kojoj se nalazi plinsko trošilo moraju biti potpuno slobodni i otvoreni. Nikada ne blokirajte rešetke za provjetravanje. Osigurajte redovito i pojačano provjetravanje prostora u kojem koristite plinska trošila.

U slučaju bilo kakvih sumnji u ispravnost dimnjaka ili plinskog trošila, obavezno kontaktirajte ovlaštenog dimnjačara i/ili servisera trošila.

Osjetite li miris plina ili posumnjate na trovanje ugljičnim monoksidom, odmah provjetrite prostor, isključite plin i napustite objekt. Za hitne intervencije nazovite dežurnu službu (0-24 h) Gradske plinare Zagreb na broj telefona 0800-400-400 ili jedinstveni broj za hitne službe 112. – Vaša sigurnost je na prvom mjestu. Zahvaljujemo na suradnji i odgovornom ponašanju! – poručili su iz Plinare.