Doznali smo što vodeći zagrebački političari rade ljeti

Jedni će ležati na plaži uz knjigu, drugi vrijeme provoditi na koncertima elektroničke glazbe uz more, a treći će se odmarati u hladovini terase obiteljske kuće. I dok će većina naših sugovornika tijekom godišnjeg odmora pročitati barem jednu knjigu, kako su nam kazali, ima i onih koji će je pisati.

Na Zrće

Budući da se zagrebački gradski zastupnici u vijećnicu u Ćirilometodskoj vraćaju tek 16. rujna, za kada je zakazana sljedeća sjednica, provjerili smo kamo će na godišnji, sada kada ne moraju do Skupštine. Kao i većina Zagrepčana, mnogi od njih predah od vrućeg gradskog asfalta potražit će na jadranskoj obali. – Završavam s dežurstvom u bolnici, a onda putujem na more. Supruga je iz Novalje, već 30 godina ljetujem kod punca, mogu reći da danas znam više ljudi iz toga grada nego iz Zagreba – rekao nam je HDZ-ov Mislav Herman. Budući da je bivši vaterpolist, slobodno vrijeme provest će, kaže, u treninzima plivanja, a posjetit će i Zrće, plažu poznatu po svojoj party-sceni.

– I prije nego što sam upoznao suprugu, davne 1997. godine, volio sam posjećivati Zrće. Ove godine bit će dobrih DJ-eva, otići ću na poneki koncert – kazao nam je Herman. Već je pripremio i literaturu za čitanje u pauzama između plivanja. – Čitam "Poslije rata". Riječ je o zanimljivoj analizi Europe nakon Drugog svjetskog rata – rekao je. Dina Dogan iz Kluba zastupnica Zagrepčanke, kako nam je priznala, nije tip za boravak na plaži, ali ipak se raduje odlasku na Korčulu, gdje ima obiteljsku kuću staru više od 200 godina.

– Vidjet ćemo hoćemo li uzeti klasični godišnji, još uvijek nisam prešla na ljetni način rada. Iskreno, radije bih zamijenila cijelo ljeto za dva tjedna zime na skijanju, ali nedostaje mi zvuk valova i zrikavaca na obali. Volim kuhati, rijetko idemo u restorane, ali ima divnih vinarija na Korčuli koje ponekad znamo posjetiti – kaže D. Dogan. Na more će ponijeti nešto stručne literature, ali i roman islandske spisateljice Yrse Sigurðardóttir, čije krimiće obožava.

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– Upravo sam dobila njezinu knjigu "DNK". Spisateljicu sam otkrila tijekom posjeta Islandu, njezini krimići baš rashlade u ovim vrućim ljetnim danima. Rad na gradskim temama, međutim, neće stati. I dalje ću pratiti sve što se zbiva, jednom dnevno odgovarati na poruke na društvenim mrežama. Nažalost, ne sjećam se kad sam jutra na godišnjem počela s knjigom u ruci umjesto otvaranjem laptopa – kazala je. Ivana Kekin iz Možemo na odmor će, kaže, ići u kolovozu, a provest će ga s obitelji. – Godinama ljetujemo na jednom južnom otoku, na osami. Kuham, čitam, bicikliram i igram beskonačne partije una na plaži s klincima. Trudim se isključiti barem nekoliko dana, ali uglavnom ipak pratim vijesti – kazala nam je.

Predsjednik Skupštine, SDP-ov Matej Mišić, posvetit će se četverogodišnjem sinu pa će sve aktivnosti tijekom odmora biti prilagođene njegovim potrebama. – Trenutačno sam u Zagrebu, nemam neke planove. Išao sam malo na Jadran, planiram tjedan dana u inozemstvo. Mislim da će, s prekidima, to biti dva tjedna odmora. Torba će mi biti puna dječjih knjiga i slikovnica, druženje sa sinom mi je prioritet – rekao je. Tomislav Jonjić iz Kluba zastupnika Jedino Hrvatska trenutačno je u Imotskom, nakon toga ide na srednji Jadran, a odmor će provesti u pisanju drugog sveska knjige "Ustaški pokret i Nezavisna Država Hrvatska".

– Prošli su dani kad sam dane provodio na plaži. Uostalom, kad ste privatnik, nema pravog odmora – odgovorio nam je na pitanje planira li se tijekom odmora ipak opustiti. Zastupnica iz stranke Drito Milka Rimac Bilušić trenutačno je, kaže, u Privlaci, gdje boravi s dvoje djece i psom.

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Gledam kako nema radnika

– Muž će nam se pridružiti naknadno. Ljeto će biti pomalo radno. Pratim što se zbiva u gradu, radim i na budućem sveučilišnom udžbeniku koji pišem u suradnji s dvije profesorice – kazala je. Slobodno vrijeme provodi na plaži s djecom, a omiljene su joj zabačene lokacije daleko od gužvi. – Provod je standardan. Ronjenje, traženje školjki s djecom, uživanje na ležaljki. Možda odemo na neki otok – rekla nam je M. Rimac Bilušić.

Njezina kolegica iz stranke Marija Selak Raspudić, pak, ovog ljeta neće imati prilike za odmor. – Djeca su na moru pa možda svratim do njih i vratim se, ali to su samo "skokovi". Imam puno obveza, što oko stranačkih poslova, što oko drugih situacija. Svake godine kažem da ću uzeti nešto vremena za odmor, ali nikako da to uspijem ostvariti. Tako da sam u Zagrebu, hodam po gradilištima i gledam kako nigdje nema radnika, posebice na Selskoj – kaže S. Raspudić.