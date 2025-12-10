Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 72
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
NA TRGU BANA JELAČIĆA

Velika akvizicija: Stanić grupa preuzela najpoznatiju zagrebačku kavanu, otkrili što planira

Pogled iz zraka na znamenitosti Zagreba
Marko Lukunic/PIXSELL
Autor
Hana Ivković Šimičić
10.12.2025.
u 10:31

Temeljita obnova prostora je planirana za 2028. godinu, a prije nekoliko dana je otvoren prostor nove Gradske kavane

Stanić grupa preuzima najpoznatiji lokal u Zagrebu, čuvenu Gradsku kavanu na Trgu bana Jelačića. Vlasnici korporacije otkrili su i kako je do toga došlo te što se planira u budućnosti. – Gradska kavana, danas u vlasništvu Stanić Beverages d.o.o., ulazi u svoje novo poglavlje vraćajući se duhu i eleganciji 1930-ih godina, vremena u kojem je prvi put otvorila svoja vrata. Vizionar i arhitekt Ignjat Fischer, zaslužan za izvorni izgled kavane, poslužio je kao ključna inspiracija za novi smjer kojim se želi ovom kultnom prostoru vratiti njegov prepoznatljivi sjaj, šarm i profinjenost starog Zagreba – poručuju u grupaciji. 

Temeljita obnova prostora je planirana za 2028. godinu, a prije nekoliko dana je otvoren prostor nove Gradske kavane. – S velikim zadovoljstvom očekujemo Zagrepčanke i Zagrepčane, turiste te sve ljubitelje starog zagrebačkog štiha. Novi vlasnik ima ambiciozne planove za daljnji razvoj ovog povijesnog prostora koji će se realizirati kroz vrijeme u više etapa. U prvoj etapi, na proljeće iduće godine predviđeno je otvaranje restorana na prvom katu te ekskluzivnog cigar room prostora na drugom katu. Prizemlje će biti osmišljeno kao cjelodnevno okupljalište — mjesto gdje se dan može započeti ukusnim brunchom, a večer završiti uz majstorski kreirane koktele s potpisom Maraske – kažu u Stanić grupi. 

Trenutno je kavana otvorena  za posjetitelje u prizemnom dijelu te se može iznajmiti za privatna događanja. Nakon završetka prve planirane etape, na proljeće je predviđeno veliko službeno otvorenje koje će označiti početak novog, uzbudljivog poglavlja u bogatoj povijesti Gradske kavane.  
Ključne riječi
gradska kavana Trg bana Jelačića

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

storyeditor/2025-12-04/Valentina_Dretvic.jpg
IZABRANA I PREDSTAVNICA

Manikirke dobile platformu za iznošenje problema: Najveći su rad na crno i zbrinjavanje otpada

Nakon prvog sastanka održanog 4. studenog, zaključeno je kako će se grupa manikirki uključiti u rad Poslovnog odbora Sekcije kozmetičara i pedikera tako što će izabrati svoju predstavnicu u to tijelo Udruženja obrtnika grada Zagreba. Osim toga, preuzele su obvezu izrade plana rada, koji će omogućiti da se vide njihove potrebe te poduzmu daljnji koraci u rješavanju problema.

SUDJELUJTE

Kupite umjetničko djelo i nahranite djecu u Africi: U Galeriji Kaptol održava se posebna humanitarna izložba

Renomirani hrvatski umjetnici koji su se odazvali pozivu: Nikica Jurković, Duško Šibl, Pink Rabbits, Ana Ratković Sobota, LUNAR, Diana Trohar, Šimun Tolić, Vida Meić, Matea Leš, Mihaela Rašica, Valentina Dujmović, Ivan Marković, Kano Derick, Šime Puljić, Siniša Bovcon, Aleksandar Bezinović, Vedrana Dević i Ivan Leš, a njihovi radovi bit će izloženi  u Galeriji Kaptol i dostupni za kupnju

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!