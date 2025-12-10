Velika akvizicija: Stanić grupa preuzela najpoznatiju zagrebačku kavanu, otkrili što planira

Stanić grupa preuzima najpoznatiji lokal u Zagrebu, čuvenu Gradsku kavanu na Trgu bana Jelačića. Vlasnici korporacije otkrili su i kako je do toga došlo te što se planira u budućnosti. – Gradska kavana, danas u vlasništvu Stanić Beverages d.o.o., ulazi u svoje novo poglavlje vraćajući se duhu i eleganciji 1930-ih godina, vremena u kojem je prvi put otvorila svoja vrata. Vizionar i arhitekt Ignjat Fischer, zaslužan za izvorni izgled kavane, poslužio je kao ključna inspiracija za novi smjer kojim se želi ovom kultnom prostoru vratiti njegov prepoznatljivi sjaj, šarm i profinjenost starog Zagreba – poručuju u grupaciji.

Temeljita obnova prostora je planirana za 2028. godinu, a prije nekoliko dana je otvoren prostor nove Gradske kavane. – S velikim zadovoljstvom očekujemo Zagrepčanke i Zagrepčane, turiste te sve ljubitelje starog zagrebačkog štiha. Novi vlasnik ima ambiciozne planove za daljnji razvoj ovog povijesnog prostora koji će se realizirati kroz vrijeme u više etapa. U prvoj etapi, na proljeće iduće godine predviđeno je otvaranje restorana na prvom katu te ekskluzivnog cigar room prostora na drugom katu. Prizemlje će biti osmišljeno kao cjelodnevno okupljalište — mjesto gdje se dan može započeti ukusnim brunchom, a večer završiti uz majstorski kreirane koktele s potpisom Maraske – kažu u Stanić grupi.

Trenutno je kavana otvorena za posjetitelje u prizemnom dijelu te se može iznajmiti za privatna događanja. Nakon završetka prve planirane etape, na proljeće je predviđeno veliko službeno otvorenje koje će označiti početak novog, uzbudljivog poglavlja u bogatoj povijesti Gradske kavane.