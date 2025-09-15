Naši Portali
NOVI JAVNI POZIV

Zagrebačka županija financira kulturne program: Prijave traju do 3. listopada

Velika Gorica: U organizaciji Ogranka seljačke sloge Buševec izveden je scenski prikaz "Turopoljske svadbe"
Zeljko Hladika/PIXSELL
Autor
Hana Ivković Šimičić
15.09.2025.
u 10:32

Ovisno o prijaviteljima, broj mogućih prijava se razlikuje pa tako pučka otvorena učilišta i centri za kulturu mogu podnijeti do pet prijava, knjižnice, muzeji i galerije do četiri prijave, udruge do dvije prijave, a ostali prijavitelji jednu prijavu

Zagrebačka županija objavila je Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2026. godinu. Prijedlozi programa zaprimaju se do 3. listopada 2025. godine. Sredstva će se dodjeljivati za knjižničnu, nakladničku, audiovizualnu i muzejsku djelatnost, kulturno-umjetničko stvaralaštvo i kulturno-umjetnički amaterizam, zaštitu, očuvanje i održivo upravljanje kulturnom baštinom te transferzalna područja.

Pravo podnošenja programa imaju samostalni umjetnici, udruge, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi i medijima, kao i pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine. Ovisno o prijaviteljima, broj mogućih prijava se razlikuje pa tako pučka otvorena učilišta i centri za kulturu mogu podnijeti do pet prijava, knjižnice, muzeji i galerije do četiri prijave, udruge do dvije prijave, a ostali prijavitelji jednu prijavu.

Tekst javnog poziva i upute za prijavitelje dostupni su na web stranici Zagrebačke županije www.zagrebacka-zupanija.hr pod rubrikom Natječaji/Javni pozivi,  a više informacija može se dobiti na broj telefona 01/6009-417 i 01/6009-423. Inače, u ovoj godini Zagrebačka županija podržala je 239 različitih programa u kulturi u ukupnom iznosu od 441.723,00 eura, pohvalili su se. 

