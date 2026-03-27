Zagrebačka oluja joj bila 'vatreno krštenje': Vatrogaskinja Marija na prvoj liniji nevremena!

Zagrebački vatrogasci i tijekom noći su neumorno radili na uklanjanju posljedica snažnog nevremena koje je pogodilo grad. Kako su objavili iz DVD-a Prečko, njihove su ekipe intervenirale do 2 sata ujutro zbog brojnih dojava uzrokovanih jakim vjetrom i lošim vremenskim uvjetima. – Naši vatrogasci su sinoć do 2 ujutro odrađivali intervencije uzrokovane vjetrom i lošim vremenom – poručili su.

Istaknuli su i kako su za jednu njihovu članicu to bile prve intervencije na terenu. – Našoj Mariji su to bile prve intervencije za DVD te je sada osjetila kako je biti operativni vatrogasac – dodali su. Vatrogasci i danas nastavljaju pomagati građanima diljem Zagreba, a iz DVD-a Prečko zahvalili su svojoj ekipi na angažmanu u zahtjevnim uvjetima. – Danas nastavljamo pomagati građanima grada Zagreba. Bravo ekipa – poručili su.