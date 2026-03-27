FOTO Izvanredno stanje u Zagrebu: Ovo je 200 fotografija kaosa
Milanović se oglasio oko nevremena
FOTO/VIDEO Pogledajte kakav je snježni kaos zavladao cestama. Donosimo popis zatvorenih pravaca
VIDEO Pogledajte kako izgleda Maksimir nakon strašnog nevremena koje je poharalo Zagreb
Ako vam je stablo palo na automobil, možete tražiti naknadu štete. Evo kako i u kojim slučajevima to prolazi
teška noć

Zagrebačka oluja joj bila 'vatreno krštenje': Vatrogaskinja Marija na prvoj liniji nevremena!

Gabrijela Krešić
27.03.2026.
u 14:16

Danas nastavljamo pomagati građanima grada Zagreba. Bravo ekipa – poručili su iz DVD-a Prečko

Zagrebački vatrogasci i tijekom noći su neumorno radili na uklanjanju posljedica snažnog nevremena koje je pogodilo grad.  Kako su objavili iz DVD-a Prečko, njihove su ekipe intervenirale do 2 sata ujutro zbog brojnih dojava uzrokovanih jakim vjetrom i lošim vremenskim uvjetima. – Naši vatrogasci su sinoć do 2 ujutro odrađivali intervencije uzrokovane vjetrom i lošim vremenom – poručili su.

Istaknuli su i kako su za jednu njihovu članicu to bile prve intervencije na terenu. – Našoj Mariji su to bile prve intervencije za DVD te je sada osjetila kako je biti operativni vatrogasac – dodali su. Vatrogasci i danas nastavljaju pomagati građanima diljem Zagreba, a iz DVD-a Prečko zahvalili su svojoj ekipi na angažmanu u zahtjevnim uvjetima. – Danas nastavljamo pomagati građanima grada Zagreba. Bravo ekipa – poručili su.

