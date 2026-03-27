Ovo su brojevi koje zovete ako vidite da je u Zagrebu palo stablo

S obzirom trenutačno nevrijeme u Zagrebu, Možemo Trnje zamolilo je sve građane "na povećan oprez prilikom kretanja javnim površinama", a objavili su i kome se obratiti u slučaju da uoče srušena stabla ili druge opasnosti. Pad stabla na javnu površinu prijavljuje se Zagrebačkom holdingu, hitnim intervencijama podružnice Zrinjevac na +385 91 483 9028 i +385 91 4839 043. Ako Zagrepčani uoče stablo na cesti, za to zovu nadležnu službu Zagrebačkih cesta na 01 6420 858, dok se za sve ostale hitne situacije preporuča jednostavno "okrenuti" 112.

– Molimo vas da ne prilazite oštećenim stablima i infrastrukturnim elementima te da upozorite i druge na potencijalne opasnosti.

Zajedničkim odgovornim ponašanjem doprinosimo sigurnosti naše zajednice – poručili su iz Možemo s Trnja.