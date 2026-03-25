'IZVANREDNO ODRŽAVANJE'

Armatura izložena, prodire voda, a beton bi se mogao odlomiti! Ovo je stanje ključnog zagrebačkog podvožnjaka, ide obnova

Zagreb: Za promet otvoren podvožnjak na Savskoj, završena rekonstrukcija rasvjete
Davor Puklavec/PIXSELL
Autori: Mateja Šobak, Gabrijela Krešić
25.03.2026.
u 20:00

Izrada projektne dokumentacije trebala bi trajati do šest mjeseci, nakon čega slijedi raspisivanje natječaja za izvođača i početak same obnove koja se ne očekuje prije sljedeće godine.

Duž cijele konstrukcije vidljive su pukotine, beton se ljušti, a na više mjesta armatura je već izložena i korodirana. Kroz spojeve konstrukcije prodire voda, dolazi do stalnog vlaženja i kapanja, a na pojedinim dijelovima postoji i realna opasnost od odlamanja komada betona. Upravo takvo trenutačno je stanje podvožnjaka Vjesnik, na križanju Savske ceste i Zagrebačke avenije, jednog od ključnih prometnih prolaza sa zapada na istok grada i obrnuto. Problem dodatno pogoršava činjenica da podvožnjak praktički nema funkcionalnu hidroizolaciju, zbog čega voda ubrzano razara konstrukciju i dugoročno može ugroziti njegovu stabilnost.

Navodi se tako u dokumentaciji koju je Grad Zagreb priložio raspisanom natječaju za izradu projekta izvanrednog održavanja podvožnjaka, procijenjene vrijednosti 55 tisuća eura. Riječ je o prvoj fazi obnove, odnosno izradi detaljne projektne dokumentacije koja će definirati sve potrebne zahvate i troškove budućih radova. Planirana sanacija obuhvatit će gotovo sve dijelove objekta; od nosive konstrukcije i zidova do kolnika, pješačkih staza i ograda. Predviđeno je uklanjanje oštećenih dijelova betona, sanacija pukotina, zaštita konstrukcije te ugradnja nove hidroizolacije kako bi se spriječilo daljnje prodiranje vode. Obnavljat će se i prometne površine, uključujući kolnik i hodnike, kao i zaštitne ograde koje su na mnogim mjestima već zahvaćene korozijom.

Kad jednom obnova i krene, plan je da se podvožnjak ne zatvara u potpunosti. Radovi će se planirati fazno, što znači da će se promet odvijati jednom stranom dok se druga sanira, kako bi se izbjegli veći poremećaji u prometu. Projekt uključuje i detaljna ispitivanja stanja konstrukcije, kontrolu kvalitete materijala te precizno planiranje svake faze radova. Predviđena su i geodetska snimanja prije, tijekom i nakon sanacije kako bi se točno utvrdilo stanje i osiguralo pravilno izvođenje radova, bez improvizacija na terenu. Izrada projektne dokumentacije trebala bi trajati do šest mjeseci, nakon čega slijedi raspisivanje natječaja za izvođača i početak same obnove koja se ne očekuje prije sljedeće godine. Iako se formalno ovi radovi vode kao "izvanredno održavanje", opseg planiranih zahvata pokazuje da je riječ o ozbiljnoj obnovi. Cilj je zaustaviti daljnje propadanje, produžiti životni vijek podvožnjaka i osigurati da zadovolji današnje sigurnosne i prometne standarde.

VR
vrbaZG
20:10 25.03.2026.

Više od 3 mjeseca nema prometa kroz tunel i nije se moglo ovo odraditi nego se sad nakon što je nacrtan mural sjetili da moraju raditi. I to čekaju da se ponovno otvori promet. Glasajte opet za Možemo.

OS
Ostrež
20:09 25.03.2026.

Zanimljiv tajming, dok nije bilo murala ni riječi o ovome

ZA
zagi101
20:28 25.03.2026.

bumo opet nacrtali mural a zeleni i crveni vragovi mogu samo pizditi

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Ne propustite

