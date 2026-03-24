Zagrepčanka otkrila kako 'nadmudriti' pauka: Parkirate ovako i ništa vam ne može

Pauk je u Zapruđu pokušao dići automobil. Jedna Zagrepčanka, kako je napisala u kvartovskoj Facebook grupi, odlučila je glumiti ljutu susjedu koja ne odobrava ovakav način parkiranja da čuje "zakaj stoje i kaj je problem". Ispalo je, objasnila je, da je auto parkiran preblizu stupu i da postoji mogućnost da se kod dizanja ošteti pa su odustali. "Bravo susjed!", zaključila je.

I mi smo, podsjetimo, prije gotovo godinu dana pisali o tome zašto zagrebačka pauk-služba neke aute ne želi dignuti. Jedan je Zagrepčanin tada na društvenim mrežama prepričao kako je vidio da pauk odvozi vozilo vrijedno 1000 eura, a njegovu skupu limuzinu nisu dignuli, iako je također bila nepropisno parkirana.

Neki su se zato upitali dižu li pauci samo skromnije modele ili starije aute, no djelatnici Zagrebparkinga odgovorili su nam niječno. Nije stvar u vrijednosti, objasnili su, nego u tome gdje je i kako vozilo parkirano. – Ekipe ne smiju dizati aute ako vide da ih pritom mogu oštetiti. A uglavnom je riječ o većim i skupljim vozilima pa se može stvoriti fama da se takvi auti ne dižu. Problem je zapravo tehničke prirode, jednostavno se želi izbjeći šteta na vozilu – kazao nam je tada jedan operativac.

Objasnio nam je i da je jedno od zeznutih mjesta na Trgu žrtava fašizma. – Riječ je o baš problematičnoj lokaciji i većina naših ljudi radije neće ondje ići u postupak dizanja nego će ispisati kazne. Ne postoji pisano pravilo, operativci na terenu sami procjenjuju situaciju i odlučuju mogu li to učiniti na siguran način – rekao nam je djelatnik Zagrebparkinga.

Pauk-služba diže vozila raznih oblika i veličina, istaknuli su tada, pak, službeno u Holdingu. – Za premještanje težih auta i onih većih gabarita koristi se specijalizirano vozilo Pauk 10 koje može podići i težinu manjeg kamiona. Situacije u kojima pauk-vozilo ne može pristupiti podizanju automobila događaju se rijetko, kada postoji fizička prepreka koja onemogućava da se premještanje obavi na siguran način. Službena osoba tada vlasniku vozila može izdati kaznu zbog nepropisnog parkiranja koja se upućuje na njegovu kućnu adresu – rekli su u komunalnom divu.