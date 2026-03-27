'Javite se, idem po hranu i lijekove za vas': Zagrepčanin nudi pomoć onima koji ne mogu van

Uslijed vremenskih neprilika u metropli, jedan Zagrepčanin svojim starijim i nemoćnim susjedima nudi pomoć. "Dragi susjedi, uslijed vremenskih neprilika, nudim se za pomoć starijim i nemoćnim osobama, svima onima koji čuvaju djecu/unuke te zbog toga nisu u mogućnosti izaći, za nabavku potrepština (u vidu hrane, lijekova) na području Knežije. Bit ću na raspolaganju od 10.45 do 12.30. Što se tiče hrane, potrebno je napisati spisak, samo i isključivo osnovnih namirnica koje je potrebno kupiti", napisao je.

Dodao je da mu se svi kojima je potrebno jave privatno te da, ako netko zna nekoga tko nema društvene mreže, a treba mu pomoć, pošalje poruku umjesto njega.

Noćas su udari vjetra bili više od 100 km/h, jutros su na Črnomercu bili, pak, 120 km/h, što je jače nego u oluji 2023., kad je najjači vjetar bio 115 km/h, rekao je danas gradonačelnik Tomislav Tomašević. – Udari vjetra zadržat će se do sutra u podne. Neće to biti stalni udari, bit će s pauzama od 15-20 minuta, prema DHMZ-u, ali neće prestati. Pozivamo zato građane da ne idu van, grane mogu pasti, predmeti koji lete mogu ozlijediti – naglsio je Tomašević.