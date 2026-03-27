Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 164
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POMOĆ ZA HITNU INTERVENCIJU

Onima kojima su stradali objekti, zagrebački Crveni križ za vikend dijeli folije za krovove i isušivače vlage

Zagreb: Olujni vjetar poharao Prečko, dignuti krovovi i isčupana stabla
Davor Puklavec/PIXSELL
Autor
Hana Ivković Šimičić
27.03.2026.
u 14:53

Kako je ranije danas rekao gradonačelnik Tomašević, šteta na objektima je znatna. Najviše je problema u podsljemenskoj zoni i na zapadu grada, prema centru

Jako i olujno nevrijeme prouzročilo je značajnu štetu na velikom broju zgrada i obiteljskih kuća u Zagrebu, a u slučaju da im, za prvu ruku, trebaju folije za pokrivanje krovova ili isušivač vlage, mogu se obratiti Crvenom križu Zagreb, koji će tijekom vikenda organizirati dežurstvo.

Stanovnici kojima su u oluji stradali stambeni objekti mogu tijekom subote i nedjelje posjetiti lokaciju skladišta u Heinzelovoj 64, i to između 8 i 16 sati, a onde mogu posuditi isušivač vlage te dobiti foliju za pokrivanje krovova. Sve informacije mogu se dobiti na broju 01/5801-562. 

Kako je ranije danas rekao gradonačelnik Tomašević, šteta na objektima je znatna. Primarno su najveće štete u podsljemenskoj zoni i na zapadu grada, prema centru. Osim stambenih objekata, šteta nije mimoišla niti one obrazovne. Bilo je 13 prijava štete na vrtićima, 12 osnovnih škola i 7 srednjih škola. Štete su negdje manje, negdje veće. Ozbiljno su oštećene škole u Remetama, Markuševecu i OŠ Tituš Brezovački. Velike su štete i na gradskim grobljima zbog stabala koja su se srušila i oštetila spomenike. Stradala je i kupola u Draženovu domu. 

Tomašević je rekao i da će raščićavanje grada od nevremena trajati sigurno tjednima. Što se tiče pomoći pogođenima oko štete, još je prerano procijeniti jer stalno nastaje nova. – Vidjet ćemo onda koja je neka gruba procjena štete, pa ćemo donijeti odluke. Ja i premijer smo razmijenili informacije– rekao je gradonačelnik. 

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!