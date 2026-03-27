Onima kojima su stradali objekti, zagrebački Crveni križ za vikend dijeli folije za krovove i isušivače vlage

Jako i olujno nevrijeme prouzročilo je značajnu štetu na velikom broju zgrada i obiteljskih kuća u Zagrebu, a u slučaju da im, za prvu ruku, trebaju folije za pokrivanje krovova ili isušivač vlage, mogu se obratiti Crvenom križu Zagreb, koji će tijekom vikenda organizirati dežurstvo.

Stanovnici kojima su u oluji stradali stambeni objekti mogu tijekom subote i nedjelje posjetiti lokaciju skladišta u Heinzelovoj 64, i to između 8 i 16 sati, a onde mogu posuditi isušivač vlage te dobiti foliju za pokrivanje krovova. Sve informacije mogu se dobiti na broju 01/5801-562.

Kako je ranije danas rekao gradonačelnik Tomašević, šteta na objektima je znatna. Primarno su najveće štete u podsljemenskoj zoni i na zapadu grada, prema centru. Osim stambenih objekata, šteta nije mimoišla niti one obrazovne. Bilo je 13 prijava štete na vrtićima, 12 osnovnih škola i 7 srednjih škola. Štete su negdje manje, negdje veće. Ozbiljno su oštećene škole u Remetama, Markuševecu i OŠ Tituš Brezovački. Velike su štete i na gradskim grobljima zbog stabala koja su se srušila i oštetila spomenike. Stradala je i kupola u Draženovu domu.

Tomašević je rekao i da će raščićavanje grada od nevremena trajati sigurno tjednima. Što se tiče pomoći pogođenima oko štete, još je prerano procijeniti jer stalno nastaje nova. – Vidjet ćemo onda koja je neka gruba procjena štete, pa ćemo donijeti odluke. Ja i premijer smo razmijenili informacije– rekao je gradonačelnik.