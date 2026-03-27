Oluja koja je pogodila Zagreb ostavila je za sobom veliku štetu, a posljedice se još zbrajaju. Srušena stabla, oštećeni krovovi i prekidi u prometu samo su dio problema s kojima se grad suočava, dok službe danonoćno izlaze na intervencije diljem grada. U takvoj situaciji, dok se na društvenim mrežama često mogu pročitati kritike, pojavljuju se i objave koje ističu drugu stranu – rad vatrogasaca na terenu. Jedan Zagrepčanin opisao je kako su ga tijekom noći budile sirene. – Ne smeta mi što su me probudile sirene. U toj kiši i vjetru od 120 km/h postoje ljudi koji jure i pokušavaju nekome pomoći – napisao je, dodajući kako su vatrogasci pred njegovom zgradom uklonili srušeno stablo u tek nekoliko minuta.

Objava je potaknula niz reakcija. Građani iz različitih dijelova grada navode slična iskustva – od uklanjanja stabala i grana do osiguravanja limova s krovova i drugih opasnih dijelova zgrada. – Kod mene u ulici skidaju limove s krova koje su minute dijelile da odlete, a i klima je visjela na jednom šarafu – napisao je jedan korisnik. Dio komentara ističe i angažman dobrovoljnih vatrogasnih društava, čiji su članovi, i nakon redovnih poslova, pozivani na intervencije.

– Ljudi su odradili tonu posla i spriječili puno veće štete – navodi se u jednom od komentara. Iako ima i onih koji su pokušavali dobiti hitne službe bez uspjeha zbog velikog broja poziva, mnogi ističu da se na terenu radilo bez zastoja. – Sve što je palo na cestu vrlo brzo se uklanjalo – zaključuje se u jednom od komentara.