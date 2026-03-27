#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
FOTO Izvanredno stanje u Zagrebu: Ovo je 200 fotografija kaosa
Milanović se oglasio oko nevremena
FOTO/VIDEO Pogledajte kakav je snježni kaos zavladao cestama. Donosimo popis zatvorenih pravaca
VIDEO Pogledajte kako izgleda Maksimir nakon strašnog nevremena koje je poharalo Zagreb
Ako vam je stablo palo na automobil, možete tražiti naknadu štete. Evo kako i u kojim slučajevima to prolazi
ZAGREPČANI HVALE HITNE SLUŽBE

'U toj kiši i vjetru od 120 km/h postoje ljudi koji jure i pokušavaju nekome pomoći'

Zagreb: Nevrijeme i jak vjetar ruše drveće koje pada po automobilima
VL
Autor
Večernji.hr
27.03.2026.
u 15:49

Srušena stabla, oštećeni krovovi i prekidi u prometu samo su dio problema s kojima se grad suočava, dok službe danonoćno izlaze na intervencije diljem grada

Oluja koja je pogodila Zagreb ostavila je za sobom veliku štetu, a posljedice se još zbrajaju. Srušena stabla, oštećeni krovovi i prekidi u prometu samo su dio problema s kojima se grad suočava, dok službe danonoćno izlaze na intervencije diljem grada. U takvoj situaciji, dok se na društvenim mrežama često mogu pročitati kritike, pojavljuju se i objave koje ističu drugu stranu – rad vatrogasaca na terenu. Jedan Zagrepčanin opisao je kako su ga tijekom noći budile sirene. – Ne smeta mi što su me probudile sirene. U toj kiši i vjetru od 120 km/h postoje ljudi koji jure i pokušavaju nekome pomoći – napisao je, dodajući kako su vatrogasci pred njegovom zgradom uklonili srušeno stablo u tek nekoliko minuta.

Objava je potaknula niz reakcija. Građani iz različitih dijelova grada navode slična iskustva – od uklanjanja stabala i grana do osiguravanja limova s krovova i drugih opasnih dijelova zgrada. – Kod mene u ulici skidaju limove s krova koje su minute dijelile da odlete, a i klima je visjela na jednom šarafu – napisao je jedan korisnik. Dio komentara ističe i angažman dobrovoljnih vatrogasnih društava, čiji su članovi, i nakon redovnih poslova, pozivani na intervencije.

– Ljudi su odradili tonu posla i spriječili puno veće štete – navodi se u jednom od komentara. Iako ima i onih koji su pokušavali dobiti hitne službe bez uspjeha zbog velikog broja poziva, mnogi ističu da se na terenu radilo bez zastoja. – Sve što je palo na cestu vrlo brzo se uklanjalo – zaključuje se u jednom od komentara.
Ključne riječi
Vatrogasci Zagreb

