Kontejneri lete po Zagrebu, Holding moli: Ne iznosite smeće danas

Zbog snažnog nevremena praćenog jakim vjetrom koje je pogodilo Zagreb, sve operativne službe Zagrebačkog holdinga od jutra su na terenu i rade na uklanjanju posljedica u suradnji s ostalim hitnim službama. Prioritet je, ističu, uklanjanje stabala i granja s prometnica kako bi se osigurala protočnost prometa i sigurnost pješaka. Na terenu su trenutačno angažirane 44 ekipe Čistoće, dok 23 vozila grajfera podružnice Zrinjevac odvoze granje. U akciju su uključene i ekipe Zagrebačkih cesta te Zimske službe.

Iz Holdinga su uputili i apel građanima. – Molimo građane da danas ne postavljaju spremnike za odvoz otpada na javne površine. Sve neobavljene odvoze komunalnog otpada nadoknadit ćemo tijekom sutrašnjeg dana uz pojačani angažman vozila i djelatnika – poručuju. Istodobno, društvenim mrežama šire se fotografije i snimke na kojima se vidi kako su snažni naleti vjetra raznose kontejnere za smeće po ulicama. Građane upozoravaju i da izbjegavaju parkove i javne zelene površine zbog opasnosti od lomljenja grana i rušenja stabala. Sve službe, dodaju, ostaju na terenu do potpune normalizacije stanja, a građane mole za strpljenje i dodatni oprez u prometu.