FOTO Izvanredno stanje u Zagrebu: Ovo je 200 fotografija kaosa
Vjetar će i dalje harati, evo kada se očekuje smirivanje. Još će se podebljati i snježni pokrivač
A što s Vjesnikom? Pitali smo stručnjaka može li izdržati ove nalete vjetra
Tomašević: Vjetar dosegnuo 120 km/h, hitne službe primile više od 1000 poziva, ima ozlijeđenih
Vatrogasci apeliraju: Zovite nas ako je stvarno nešto bitno. Da nas ima deset puta više, ne bi uspjeli sve odraditi
Dramatično jutro zagrebačkih vatrogasaca: Zvao me i rekao 'šefe, netko od nas će poginuti'
IMALI SU DESETKE INTERVENCIJA

FOTO Neprospavana noć je i iza stanovnika Jastrebarskog. Na terenu sve službe i 50 dobrovoljaca, najveći problem je - voda

Hana Ivković Šimičić
27.03.2026.
u 13:39

Vremenske neprilike još se nisu stabilizirale, a pedesetak vatrogasaca te sve komunalne i dežurne službe na terenu su i saniraju štetu prema prioritetima

Osim Zagreba, teško nevrijeme pogodilo je i Zagrebačku županiju. Među gradovima koji su pretrpjeli štetu je Jastrebarsko, a gradonačelnik Zvonimir Novosel i Grad Jastrebarsko na društvenim mrežama poručili su kako vatrogasci, zimska služba i sve ostale dežurne jedinice imaju pune ruke posla.

– Na području Jastrebarskog tijekom jučerašnjeg dana i noći zabilježen je velik broj intervencija te je došlo do rušenja drveća i oštećenja imovine. Sve su dežurne službe na terenu i postupaju u skladu s prioritetima, a samo noćas odrađeno je više desetaka intervencija – priopćili su u Gradu. 

Vremenske neprilike još se nisu stabilizirale, a pedesetak vatrogasaca te sve komunalne i dežurne službe i dalje su na terenu i saniraju štete prema prioritetima. Najveći izazovi trenutačno su visoke razine vode zbog čega dolazi do otežane situacije u prometu, ali i sve više dojava o oštećenjima na privatnim kućama i javnim objektima, stoji u objavi gradonačelnika Novosela. 

– Važno! Građanima je upućeno upozorenje da se pridržavaju svih uputa nadležnih službi te da izbjegavaju izlazak u promet ako to nije nužno. Mole se građani da sve zahtjeve upućuju putem sustava 193. Na sve će se prijave reagirati, no zbog iznimno velikog broja, intervenira se prema prioritetima pa se građani mole za razumijevanje i strpljenje.

Budimo svjesni kako o našoj sigurnosti u ovim trenucima uz sve komunalne i nadležne službe brine i pedesetak DOBROVOLJACA - ljudi iza kojih je neprospavana noć i koji su još jednom pokazali nevjerojatnu volju i spremnost pomoći svojim sugrađanima. Svakom pojedinačnom vatrogascu uključenom u intervencije i svima koji će se tek uključiti zahvaljujemo od srca! – poručio je Zvonimir Novosel. 
 

