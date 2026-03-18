ČAROLIJA NA GORNJEM GRADU

FOTO Zagreb zasjao kao rijetko kada: Spektakl svjetla na Gradecu koji svi žele vidjeti

Foto: Gabrijela Krešić
1/44
Autor
Gabrijela Krešić
18.03.2026.
u 20:30

Grad će u idućih pet dana, sve do 22. ožujka, biti domaćin svjetlosnih instalacija na dvadesetak lokacija.

Počelo je. Na platou Gradec večeras je otvoreno osmo izdanje Festivala svjetla Zagreb, a prve svjetlosne instalacije već su obasjale Gornji grad i privukle brojne posjetitelje.  Među okupljenima bili su i brojni turisti, ali i Zagrepčani koji su večer odlučili provesti u šetnji između atraktivnih lokacija. Posebnu pažnju privukao je 3D mapping na Gradecu, instalacija koja kroz dojmljive vizuale tematizira more i klimatske promjene.

Direktorica Turističke zajednice grada Zagreba Martina Bienenfeld istaknula je kako ovogodišnje izdanje donosi 36 instalacija te naglasila da instalacija na Gradecu, osim vizualnog spektakla, šalje i važnu poruku o očuvanju prirode i mora. Gradonačelnik Tomislav Tomašević naglasio je kako je ovogodišnje otvorenje posebno jer se prvi put održava upravo na platou Gradec. – Ovo je prvi put da je otvorenje na platou Gradec, gdje dosad nije bilo svjetlosne instalacije. Imamo prelijep pogled na Gornji i Donji grad i vjerujem da ćemo ovdje moći još bolje uživati u svjetlosnim projekcijama – rekao je.

Dodao je i kako očekuje da će mnogi ovogodišnje izdanje ocijeniti najboljim dosad. – Uvjeren sam da ćete se, kada obiđete sve lokacije i instalacije, složiti da je ovo najbolji Festival svjetla do sada – poručio je Tomašević. Posebno je istaknuo i međunarodno priznanje festivala. – Forbes je uvrstio zagrebački Festival svjetla među najvažnija događanja u Europi, uz bok najvećim svjetskim manifestacijama, što pokazuje koliko je ovaj festival postao prepoznat i izvan Hrvatske – kazao je.

Grad će u idućih pet dana, sve do 22. ožujka, biti domaćin svjetlosnih instalacija na dvadesetak lokacija. Posjetitelje očekuju laser show na Tuškancu, neonska džungla na Opatovini i milijuni balončića na Zrinjevcu. Festival je i ove godine besplatan, a najveći broj posjetitelja očekuje se u danima koji slijede. "Možemo biti ponosni jer je ovaj festival uz bok velikim događajima poput Formule 1 u Monaku ili Zimskih olimpijskih igara" rekao je gradonačelnik.

FOTO Neobičan prizor u centru Zagreba: ZET-ov tramvaj parkiran na sred trga, znamo o čemu je riječ
1/8
