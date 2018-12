Za unuke iz Australije bit će deset vrsta kolača

Ni igla jučer na Dolcu nije se mogla ugurati među Zagrepčane koji su upravo na najpopularnijem gradskom placu odlučili nabaviti namirnice za predstojeće blagdane. Gužvali su kako bi dohvatili najbolji komad purice, ribe ili odojka, a pritom nam priznali da cijenu uglavnom neće gledati. Jer na bogatom se božićnom stolu, kažu, mora naći svega.

Da je prodaja na tržnici naglo skočila zadnjih dana primjećuju i prodavači s Dolca, koji ipak pravu ludnicu očekuju tek danas i sutra. Ima i onih koji su svoje komade mesa i ribe već odavno rezervirali jer svoj blagdanski jelovnik, pojasnili su prodavači, počeli su planirati tjednima unaprijed.

Prije Božića - riba

– Bakalar, recimo, ide k’o lud, i svježi i osušeni! Iako si kupci često u čudu uzmu zraka kad im kažem cijenu, i dalje se prodaje – kaže Milena Vujasinović, čiji svježi bakalar na Dolcu stoji 80, a onaj suhi 260 kuna. Bez njega, međutim, govore Zagrepčani, Badnjaka nema.

– Nije jeftino, ali nije Božić svaki dan. Priuštim si to jednom do dvaput godišnje, skupi se obitelj pa se zajedno proveselimo, a svi vole dobro pojesti. Kada u siječnju pogledam u novčanik možda će me boljeti glava, ali tako je to – objasnila nam je Jelena Sterić Bajzec, koja svakodnevo dolazi na Dolac pa već ima i svoje omiljene kumice. Glavobolju nakon pogleda na bankovno stanje mogao bi izbjeći, pak, Martin Tadić, koji je jučer na Dolac došao po srdele.

– Ma kakav bakalar. Ja bih rado, ali mirovina za to nije dovoljna. Bit će dobre i srdelice, a napravit će žena i kolača, i to tradicionalnu orehnjaču i makovnjaču – objasnio je umirovljenik Tadić koji će, dodaje, jučer kupljene srdelice smrznuti da se ne pokvare do Badnjaka. Izdvojio je za kilogram dvadesetak kuna, a osim njih, kupuju se ovih dana i oslići, orade i brancini, čija je cijena od 70 do 80 kuna. U ponudi su i sipe, škarpine i hobotnice, ali najbolje ipak idu purice, guske i patke.

– Imamo dvije vrste purica. Bijelu, koje kilogram košta 45 kuna, i crnu, zagorsku, za 70 kuna, koja je, bez obzira na cijenu, traženija – rekla je Marina Labudović iz Peradarstva Bastalec. A što je purica bez mlinaca! Imaju zato tamo domaće, za koje je potrebno izdvojiti 12 kuna. A da se za blagdane često zanemaruje cijena kazao nam je i Petar Božić, koji je jučer na plac došao obaviti zadnje pripreme za blagdane. Ribu će, kaže, preskočiti, ali bez odojka i janjetine kući ne ide. Cijena odojka na Dolcu i Kvatriću slična je i iznosi od 32 do 40 kuna za kilogram, a kilogram janjetine košta oko 70 kuna.

Bez sarme ništa

Motat će se i sarma, pa su se redovi stvarali i za kiselo zelje, a strpljivo je u jednom redu čekala i Vera Bakarić, koja će, kaže, ovih dana skuhati sarmu pa je podgrijavati do Nove godine. Jer baš će, kaže, nakon tih nekoliko podgrijavanja biti savršena. Na sve je, govori, mislila, pa je i kolače već napravila.

– Imamo veliku obitelj, doći će mi unuci iz Australije pa želim da ih sve dočeka spremno. Bit će purice, mlinaca, odojka, a napravila sam i deset vrsta kolača, za svakoga ponešto – objasnila je Vera Bakarić.

