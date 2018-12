Cjenkanje za smreku koja je očarala Trešnjevku

Dokle god se pogled pruža, u rasadniku Marija Beraneka vide se borovi. Stotine njih u Svetoj Klari samo čeka svoje nove vlasnike jer jučer je započela sezona prodaje božićnih drvca, a navala je, govori nam Beranek, krenula od ranih jutarnjih sati.

Prodaje se po metru

Između borova kupci naravno traže one najljepše.

- Najveće stablo visine je tri metara, a na izbor kupci imaju srebrnu smreku ili kako je vole zvati, silver, za 80 kuna po metru visine i običnu smreku za 40 kuna po metru - pojasnio je Mario Beranek. A osim u rasadnicima, Zagrepčani božićna drvca do 24. prosinca mogu kupiti na još 46 lokacija u gradu, između ostalog i na Trešnjevačkom placu. Tamošnja ponuda uključuje i sve popularnije nordijske jele, niže od metra pa sve do onih visokih četiri metra.

- Ne biste vjerovali, ali postoje oni koji bi kupili i borove više od četiri metara. Obično su to firme koje ih drže u predvorju ili ljudi koji ih stave pred kuću - objasnio je Ivan Staklarović, jedan od prodavača. No, kako kaže, ipak više idu borovi negdje do dva metra visine. Tako je jedna srebrna smreka od dva metra zbog svoje guste krošnje posebno plijenila pažnju pa su unatoč istaknutoj cijeni od 250 kuna kupci prodavaču nudili više, samo da je dobiju prvi.

- Ne može, rezervirana je već - odbijao ih je prodavač, no zato je uspješno prodao jednako lijepu, malo nižu nordijsku jelu, i to za 180 kuna. A cijene se općenito kreću kao i prošlogodišnje, od 80 kuna za drvca do metra visine, između 100 i 200 za one od metra i pol do dva, a penju se do 300 ili pak 480 kuna, koliko bi trebalo dati za divovsku nordijsku jelu od četiri metra. Kako se bliži Badnjak, kažu prodavači, tako će cijene padati, ali uz njih vjerojatno i kvaliteta ponude.

Vole bujnu krošnju

Zato će se većina Zagrepčana, sami kažu, pripremiti na vrijeme.

- Kupim obično jelu, jer dulje zadrži iglice i ne bode - kazala nam je Dragica Kurtalj, prije nego je kući odnijela jelu visine dva metra. Osim njih, najčešće se, objasnili su prodavači, kupuje smreka zbog bujnosti krošnje.

>> Pogledajte kakvo je iznenađenje dočekalo ovog dječaka za Božić