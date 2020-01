'Za petnaestu obljetnicu Noći muzeja želimo iznenaditi posjetitelje'

Performansi, glazbeni program te još mnoštvo iznenađenja očekuje posjetitelje Noći muzeja 31. siječnja – manifestacije koja je skromno počela prije 15 godina, sa samo nekoliko otvorenih zagrebačkih muzejskih prostora, a potom se proširila po cijeloj Hrvatskoj. Ovaj put jubilarna Noć muzeja posvećena je dvjema velikim godišnjicama; 140 godina Muzeja za umjetnost i obrt u Zagrebu te 200 godina rada Arheološkog muzeja u Splitu.

– Radujemo se što svake godine dolaze novi sudionici, a podatke o posjećenosti skupljamo stalno s terena kako bismo imali uvid koliko posjetitelja obilazi muzejske prostore. Svaki muzej kreira svoj program, bit će zaista puno iznenađenja, koja neka ipak ostanu tajna do samog događanja. Bolje da se posjetitelji sami iznenade i, nadamo se, razvesele kad dođu i vide što smo im pripremili ove godine – kaže mr.sc. Vlasta Krklec, predsjednica Hrvatskog muzejskog društva, koje je i organizator toga kulturnog događanja koje je u četrnaest godina posjetilo više od pet milijuna ljudi.

Svake godine Noć muzeja privuče tristotinjak tisuća posjetitelja svih dobi i zanimanja – nema pravila; redove koji se počinju stvarati pred muzejima i galerijama već u ranim popodnevnim satima čine i studenti i umirovljenici te obitelji s djecom koji se jednu večer odluče za malo kulturnog uzdizanja od 18 sati do jedan sat u noći za koje ne moraju ni platiti ulaz.

No, zna se i da je to hvalevrijedno događanje napravilo puno i za same muzeje – od kada je to “noćno kulturno uzdizanje” počelo, muzeji su zabilježili veću posjećenost i drugim danima. Tako će 15. izdanje popularne Noći muzeja rezervirane za obilazak muzeja i galerija biti prilika da se podsjeti na dugu muzejsku tradiciju i ukaže kako je najveća manifestacija Hrvatskog muzejskog društva postala nezaobilazni kulturni i turistički događaj.