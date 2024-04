Za mališane s Down sindromom i ove se godine trči na Bundeku, prijavite se!

Donatorska utrka "Run for Down", koju, u suradnji s Udrugom za sindrom Down grada Zagreba, organizira atletski klub Perpetuum mobile, održat će se 18. svibnja u parku Bundek. U njezinom trećem izdanju natjecatelji će moći sudjelovati u dvije utrke, trčanje na pet kilometara te hodanje na 1700 metara, a na "maloj" utrci, odnosno u trčanju na 150 metara, natjecat će se i djeca s Downovim sindromom.

Nakon i za vrijeme utrka bit će organizirane sportske i likovne radionice za djecu pod vodstvom volontera i terapeuta udruge te druženje uz glazbu i ples. Sav prihod od uplaćenih kotizacija ide za Udrugu Down, koja zastupa interese svih osoba s Down sindromom Grada Zagreba i Zagrebačke županije, djeluje od 1999. godine te broji preko 280 članova, osoba sa sindromom Down. Aktivno provodi više programa, uključena je u puno projekata, provodi razne radionice. Programom rada pružaju podršku osobama s Down sindromom od najranije dobi, kroz vrtićki, predškolski i školski uzrast, pa sve do pripreme za osamostaljivanje.

– Cilj projekta utrke Run For Down je širenje svijesti o važnosti sporta koji pozitivno utječe na biološki i psihosocijalni razvoj. Svako uključivanje u sportske aktivnosti direktno utječe na poboljšanje motoričkog razvoja i socijalizaciju osoba s Down sindromom.

Rad udruge i programi koje provodi financiraju se isključivo od donacija i projekata – ističu organizatori.

Svaki natjecatelj dobit će i startni paket u kojima će uz brojeve s čipom za mjerenje vremena biti i atletske dry fit majice s logom utrke, a svi koji završe utrku dobit će i finišersku medalju. Troje najbržih natjecatelja osvojit će i bogate nagrade sponzora, a prijaviti se možete do 5. svibnja.

Startne pakete natjecatelji će moći podići dan prije utrke od 15 do 19 sati u Burger&Beer Baru Mrav na Aveniji Dubrovnik 15, a trkači koji dolaze iz mjesta izvan Zagreba, na dan utrke od 8:30 do 9:30 u startno-ciljnom prostoru. Podizanje paketa za druge osobe moguće je uz predočenje osobne iskaznice osobe za koju se podiže.

Pokrovitelj utrke je Nastavni zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar“, a ambasadori proslavljeni gimnastičar Tin Srbić te kapetan GNK Dinamo Arijan Ademi. Svi ostali detalji i raspored događanja su na linku za prijavu.

