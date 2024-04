Problemi u Pasančevoj: Godinu dana čekamo da riješe prometne probleme, a ni stupić nisu maknuli

Sigurnost djece svakome bi trebala biti na prvom mjestu. No u slučaju Ulice Stjepka Pasanca u Kustošiji, u kojoj se s jedne strane nalaze kuće, a s druge Osnovna škola Otona Ivekovića i Dječji vrtić Kustošija, nije tako.

Mora se voziti unatrag

Smatraju to roditelji tamošnjih đaka i vrtićanaca, kao i ravnateljice škole i vrtića Biserka Ščurić i Silvija Grepl-Šain, koje, uz Dragutina Roginića, predsjednika HSLS-ova ogranka Stenjevec, već više od desetljeća apeliraju na rješavanje prometnih problema u Pasančevoj. A gotovo godinu dana otkako smo pisali o ovoj temi, točnije od lanjskog svibnja, ništa se nije promijenilo.

Okupljeni u građanskoj inicijativi, podsjetimo, tražili su tada uklanjanje stupića postavljenih na zapadnom kraju ulice, prenamjenu Pasančeve iz dvosmjerne u jednosmjernu, postavljanje zaštitne ograde između škole i vrtića te povećanje broja parkirališnih mjesta. No stupići postavljeni na zapadnom kraju izuzetno prometne ulice, koju usto čine slijepom, još su na istom mjestu. Zaštitna ograda koja bi osnovce spriječila u istrčavanju na cestu nije postavljena, a parkirališnih mjesta nema ni za lijek. Jedina stvar koja se promijenila, ističe ravnateljica dječjeg vrtića Silvija Grepl-Šain, jest broj automobila koji se svakodnevno slijevaju u Pasančevu ulicu, jer iz dana u dan sve ih je više.

– Obveza zaposlenika, kao i moja, jest djecu paziti do vrata na izlazu iz vrtića, a dalje je na roditeljima. Prilikom upisa svakog od njih upozoravamo na prometnu situaciju u ulici i molimo ih da paze na svoju, ali i na tuđu djecu, posebice ako autom dolaze do vrtića. Mogu reći da tu djecu sam Bog čuva jer još, srećom, nikada nije došlo do nekakvog incidenta – govori Silvija Grepl-Šain. Napominje usto kako se u Pasančevoj iz dana u dan povećava i problem parkiranja.

– Sporni stupići nalaze se u neposrednoj blizini vrtića i često se automobili i ondje parkiraju. Razumijem da problem parkiranja postoji u cijelom gradu, ali u ovoj ulici predugo traje – kaže.

Slaže se i Biserka Ščurić, ravnateljica obližnje osnovne škole, iza koje postoji parkiralište koje koriste djelatnici, no i ono je premalo.

– To je parkiralište u vlasništvu Grada i koriste ga djelatnici škole, ali jednostavno nema dovoljno mjesta. Škola ima 60 zaposlenika, a gdje su još roditelji koji dovoze djecu u školu i vrtić. Parkiralište, ali i cijela ulica svakodnevno su zakrčeni, a tu su i stanovnici koji, jer su neka dvorišta preuska za prolaz automobila, parkiraju na cesti – ističe ravnateljica.

Inicijativom se tako predlaže i da se umjesto sjenice koja se nalazi između škole i vrtića, a noću je, kaže Roginić, često okupljalište delinkvenata, osiguraju dodatna parkirališna mjesta. Jedan od većih problema, dodaje, jest i zaštitna ograda, koja ispred škole postoji, no duga je svega dva metra, od šezdesetak, koliko školu dijeli od vrtića. Idealno rješenje bio bi njezin produžetak, što se također predlaže već više od desetljeća, no ni po tom se pitanju ništa nije promijenilo, a nogostup koji dvorište škole dijeli od ceste širok je manje od pola metra.

Uklanjanjem stupića te prenamjenom dvosmjerne ulice u jednosmjernu, i to u pravcu Sokolske prema Svačićevoj, kaže Roginić, riješio bi se jedan od gorućih problema. Naime, svatko tko dijete autom doveze u vrtić, da bi izišao iz ulice, mora se voziti unatrag punih 50 metara kako bi se mogao okrenuti, zbog čega nerijetko ondje nastaju i prometni kolapsi, a najgore je, kaže ravnateljica Grepl-Šain, ujutro oko osam te popodne oko 16 sati.

Ima i onih koji su protiv

S rješenjima koja predlaže inicijativa slažu se i prometni stručnjaci te policija, kao i većina stanovnika Pasančeve, no neki im se i protive. Među njima je i Stjepan Borošak, kojeg smo kontaktirali kako bismo doznali razloge protivljenja, no bio je kratak. – Ne slažem se s takvim rješenjima i ja bih time završio priču – kazao je.

A zašto se i dalje, unatoč brojnim apelima, ništa nije poduzelo u vezi povećanja prometne sigurnosti u Pasančevoj, upitali smo Grad, no odgovor nismo dobili.

