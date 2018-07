Za 60 milijuna € Bandić bi stadion radio na Kajzerici

Nije časio ni časa – otprilike dan i pol trebalo je zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću da, nakon izjave premijera Andreja Plenkovića o nužnosti gradnje nacionalnog stadiona, sazove svoj tim i novinare da predstavi svoju viziju budućnosti hrvatskog nogometa. Danas će, najavio je, predstaviti “projekt Hrvatskog nogometnog doma i nacionalnog stadiona”, koji će se raditi po zamisli arhitekta Hrvoja Njirića, pobjednika natječaja za stadion još tamo 2008. godine.

Manji ili veći?

Njegov je Plavi vulkan, koji bi se trebao smjestiti na Kajzerici, hit među Zagrepčanima bio otpočetka, iako su godinama zagovarali nacionalni stadion u Maksimiru. Lokacija je to, međutim, koja ipak, na kraju, neće proći.

– Kajzerica – rekao nam je jučer arhitekt Hrvoje Njirić, pa usput priznao da je pomalo u gužvi jer detaljno priprema sve materijale za današnje predstavljanje projekta. Dogovori su jučer još trajali, objasnio je, pa se raspravljalo hoće li se ići na 50 tisuća mjesta, kako stoji u inicijalnom projektu, ili će se graditi stadion s manje stolaca.

– Moguće je da će se ići i na 20 tisuća mjesta – rekao je Njirić, čiji je stadion, odnosno njegova gradnja, 2010. procijenjena na 122 milijuna eura. Okolnosti su se promijenile, kaže, međutim, arhitekt, pa dodaje kako je o cifri trenutačno “nezahvalno govoriti”. Činjenica da bi stadion mogao biti upola manji od predviđenog projektom, kao i ta da je cijena same gradnje manja nego prije deset godina, nacionalno zdanje bi moglo koštati čak i upola manje nego je procijenjeno prošlog desetljeća. Novac bi, objasnio je arhitekt Njirić, trebao stići iz četiri glavna kanala.

– HNS, država, Grad Zagreb, a imamo i potencijalne privatne partnere koji su voljni uložiti – kaže Njirić. Sredstva koje bi HNS trebao uložiti ona su koja će dobiti zbog ulaska reprezentacije u finale. Već sama utakmica u nedjelju donosi 29,5 milijuna dolara, dok će deset više na račun Saveza stići postanu li vatreni zlatni. Sam HNS već je krajem prošle godine najavljivao kako bi stadion gradio vlastitim sredstvima, točnije novcem dobivenim iz Lige nacije, a lokacija mu je trebala biti u Velikoj Gorici. Kapacitetom od 35 tisuća gledatelja stajao bi 50 milijuna eura, a predsjednik Saveza Davor Šuker istaknuo je tada kako bi volio da dio tereta ipak podnese i država. Čini se da će na kraju to i biti jer, kako je rekao prekjučer premijer Plenković, dugoročno rješenje mora se naći.

– Kada ako ne sada? – pitao je na sjednici Vlade premijer, koji smatra kako bi nacionalni stadion trebao primiti barem 30 tisuća navijača. Vlada je, dakle, izrazila spremnost da se u Hrvatskoj zaokruži nogometna infrastruktura, što ne podrazumijeva samo gradnju nacionalnog stadiona nego i popratnih kampova za trening malih nogometaša, poručili su jučer iz Banskih dvora. Konkretnih planova kako bi se ta infrastruktura i gdje gradila, koji bi bili omjeri ulaganja države, a koji HNS-a, još nema. Vlada je jasno dala do znanja da je spremna sudjelovati, ali HNS mora biti svjestan da sve mora biti transparentno. Konkretni dogovori tek slijede, rekao je naš izvor iz Vlade. Da je takav projekt Zagrebu nužan, složila se i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, koja je poručila da se oko njega svi trebaju ujediniti.

– Na to trebamo gledati kao na ulaganje u budućnost, ne samo u novu buduću generaciju izvrsnih reprezentativaca, već općenito kao ulaganje u zdravlje nacije i svakog pojedinca te kao promociju sporta, najpozitivnije aktivnosti koja pomaže ne samo u očuvanju fizičkog zdravlja nego i psihičke fokusiranosti na ispunjenje ciljeva – rekla je predsjednica, koja bi uskoro reprezentaciju mogla bodriti u grotlu vulkana. Upravo takvog je oblika plavo zdanje arhitekta Hrvoja Njirića, posebno i po tome što bi trebalo imati “lebdeći krov” izgrađen od čeličnih sajli pokrivenih polimernom folijom.

Svetice propale

Konkretno, taj krov koji “lebdi” iznad stadiona trebao bi izgledati poput cepelina, a na njemu bi se ispisivao i rezultat utakmice, koji bi trebao biti vidljiv čak i s naplatnih kućica Lučko. S 50 tisuća mjesta, kako je prvotno zamišljen, mogao bi biti domaćin, primjerice, finala Europske lige, pa čak i Europskog prvenstva koje se od 2020. igra u više zemalja Starog kontinenta, dok mu manji kapaciteti to jednostavno neće dozvoliti. Nogometni pak znalci kažu kako je sve bolje od derutnog nenatkrivenog Maksimira, koji je kroz godine također razmatran kao lokacija za novi stadion nacije. U njega je od 1999., kad se počeo graditi, uloženo oko sto milijuna eura, a osim istoka grada, kao potencijalna lokacija za stadion do prije nekoliko se dana spominjala i Velika Gorica, točnije tamošnji prostor između gradskog stadiona i sportske dvorane.

Zemljište u neposrednoj blizini zračne luke Franjo Tuđman ima mogućnost širenja na više od 300 tisuća kvadrata, što su Velikogoričani isticali kao jednu od svojih glavnih prednosti. A upravo je prostor, smatraju mnogi, glavni nedostatak Kajzerice, gdje je planirano, bude li stadion baš na toj poziciji, čak i rušenje dva paviljona Zagrebačkog velesajma te moguće preseljenje Hipodroma. Kako je sada već davne 2008., kad je prvotno predstavljen Plavi vulkan, najavljena njegova izgradnja do 2012., četiri godine period je u kojem bi, naprave li se dogovori između svih sudionika na vrijeme, trebao niknuti i nacionalni stadion pored Velesajma. Taman na vrijeme za novo Svjetsko prvenstvo, naravno pod uvjetom da ne propadne još jedan dogovor između HNS-a i Grada. Podsjetimo, upravo se to ove godine dogodilo na Sveticama, pored Maksimirskog stadiona, gdje je Savez trebao izgraditi nogometni kamp, na kraju od njega odustao, a s Gradom raskinuo ugovor. Novac koji je HNS dobio od UEFA-e za tu namjenu preusmjeren je za obnovu terena hrvatskih prvoligaša, a sve bi trebalo biti gotovo do kraja Svjetskog prvenstva u Rusiji.