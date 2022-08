"Vrijedne ruke" sad su u Makarskoj,a Okolo se onda seli u metropolu

Njihove su instalacije u ljeto 2020. bile neka vrsta melema na ozljede koje je Zagreb pretrpio u potresu. Štoviše, "Zacjeljujuće srce grada", umjetnička intervencija dizajnerice Voone postala je simbolom ranjenog grada. Nakon što je nekoliko godina oživljavao zaboravljene ulice, skrivene stube, zakutke i krošnje Gornjeg grada, umjetnički projekt Okolo ove godine ljetuje i u Makarskoj.

– Otišli smo na more! Gostujemo u staroj jezgri Makarske s nekim prije viđenim radovima iz Zagreba. Reakcije su odlične, Makarska je predivan mediteranski gradić sa šarmantnim kalama i instalacije su se ondje divno uklopile pa sad pružaju sasvim novi pogled na grad i njegove šarmantne ulice – kaže Tina Kovačiček koja uz Anu Mikin stoji iza ovog umjetničkog koncepta.

Makarska je time postala prva destinacija na moru u kojoj izlažu, a Okolo se ondje održava u sklopu kulturnog programa Maestrale. Nakon što je Makarsku u srpnju ukrašavala instalacija "Među oblacima" kipara Mateja Vukovića, do 14. kolovoza može se razgledati rad dizajnerskog kolektiva The All "Imaš zlatne ruke", a simbolično je postavljen u Prvosvibanjskoj ulici kao "gesta odavanja počasti vrijednim rukama". Umjetnički susreti Okolo po Makarskoj nastavljaju se još u rujnu, kada će svoj zadnji ples ovog ljeta otplesati "Plesači" kiparice Ane Marije Maravić u jednom od skrivenih dvorišta Makarske.

Okolo je, kažu Tina i Ana, otvoren za gostovanja i u drugim hrvatskim gradovima, a nakon Makarske, vraćaju se u Zagreb.

– U suradnji s Turističkom zajednicom Grada Zagreba od 20. do 30. kolovoza na različitim ćemo lokacijama na Gornjem gradu, Tomislavcu, Zrinjevcu, Tomićevoj i Tkalčićevoj postaviti niz instalacija, skulptura te ponešto street arta. Ove godine nastupamo s dosta skulptura u javnom prostoru – navodi Tina. O samom programu, nije htjela puno otkrivati, no jedan smo adut ipak uspjeli doznati.

– Street art umjetnik Lonac crtat će mural u Klaićevoj. Ostalo neka bude iznenađenje.