DO 31. OŽUJKA

U kabinu Croatije Airlines s tri psa? Može, još dobijete i popust!

Svečani prvi let Croatia Airlines novim zrakoplovom Airbus A220 na letu Zagreb - Split
Matija Habljak/PIXSELL
Autor
Gabrijela Krešić
28.01.2026.
u 11:53

Promotivne pogodnosti vrijede do 31. ožujka, a popust se automatski obračunava na prodajnim mjestima aviokompanije.

Ako ne želite ostaviti psa ili mačku kod kuće dok putujete, dobra vijest stiže iz Croatia Airlines. Nacionalni avioprijevoznik uvodi posebne pogodnosti za putnike koji na međunarodne letove putuju sa svojim kućnim ljubimcima – uz nižu cijenu prijevoza i veći broj ljubimaca u putničkoj kabini. U suradnji s Turističkom zajednicom grada Zagreba, Croatia Airlines promovira Zagreb kao pet friendly destinaciju, a putnicima nudi 20 posto popusta na prijevoz pasa i mačaka u putničkoj kabini na svim međunarodnim linijama. Promotivne pogodnosti vrijede do 31. ožujka, a popust se automatski obračunava na prodajnim mjestima aviokompanije.

Redovna cijena prijevoza kućnog ljubimca na međunarodnim letovima unutar Europe iznosi 50 eura, dok će tijekom promotivnog razdoblja putnici plaćati 40 eura. Dodatna novost je i to da tijekom trajanja akcije u putničkoj kabini, umjesto dosadašnja dva, mogu putovati čak tri kućna ljubimca po letu. Prijevoz kućnih ljubimaca nije moguće rezervirati putem internetske stranice, već isključivo putem poslovnica ili Kontakt centra Croatia Airlinesa. U putničkoj kabini mogu putovati samo psi i mačke, pod uvjetom da su njihovi vlasnici na istom letu i da su ispunjeni svi propisani uvjeti.

Neki od uvjeta su da ukupna težina kućnog ljubimca i torbe ne smije prelaziti osam kilograma, a torba za prijevoz mora biti mekana, vodootpornog dna i maksimalnog zbroja dimenzija 118 centimetara. Tijekom cijelog leta ljubimac mora ostati u torbi, smještenoj ispod sjedala ispred putnika. Putnici su dužni osigurati i svu potrebnu dokumentaciju, uključujući putovnicu za kućne ljubimce, mikročip, zdravstvenu potvrdu te dozvole za ulazak u zemlju odredišta. Croatia Airlines napominje kako se prijevoz kućnih ljubimaca odvija u skladu s pravilima pojedinih država i aviokompanija u slučaju tranzitnih letova. Kućni ljubimci ne prevoze se na letovima iz Hrvatske za Veliku Britaniju, dok je prijevoz iz Velike Britanije u Hrvatsku moguć, osim iz zračne luke London Gatwick. Također, na letovima iz Irske prema Hrvatskoj nije moguć prijevoz kućnih ljubimaca u prtljažniku zrakoplova. Detaljna pravila i svi uvjeti prijevoza dostupni su na službenim internetskim stranicama Croatia Airlinesa.
Croatia Airlines Zagreb

