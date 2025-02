Vozač koji je neispravni ZET-ov bus odvezao na tehnički opovrgava neistine detalje: 'To su notorne laži'

Nakon što su mediji objavili da je ZET-ov vozač morao reagirati i odvesti autobus na tehnički pregled nakon što je iz autobusa počelo dimiti, on je osjećao potrebu da objavi svoju stranu priče. Tako je Sindikat autobusnog, tramvajskog prometa Hrvatska-Zagreb prenio njegovu izjavu u kojoj, kaže, demantira neke od medijskih napisa od protekla dva dana. Neki su tako prenijeli da je vozač putnicima kazao da bježe van jer će se podaviti, a i da mu je rečeno da, kad je shvatio probleme, "neka šuti i radi". Kako on kaže, sve je to neistino, a mi prenosimo njegov dematnij u cjelosti.

"Dana 26.2. u 6.30 vozio sam liniju 109 u smjeru Črnomerca sa busom GB 504. Za vrijeme vožnje u stražnjem dijelu vozila počeo se osjećati miris spaljenog ulja i to sve jače, čak se i počeo dim pojavljivati, stao sam da vidim šta se dešava, vidim da curi ulje iz motora po auspuhu, neka se ukljuci regeneracija dpf filtera, temperaturu u dpf-u digne na 1000 stupnjeva zapalit će se sto posto. Odlučio sam stat na Črnomercu da ljudi izađu van i zvat centar da ne mogu dalje, ali u međuvremenu cijelim putem je jedan gospodin putnik nešto godrnjao, mrmljao, psovao ali nerazgovjetno.

Kad sam došao na Črnomerec putnici su izasli van a taj gospodin mi je opsovao mrtvu, milosnu majku, bio je jako arogantan, zbog čega sam puko totalno, nazvao centar i rekao da idem sa vozilom direktno na tehnički pregled jer ovako više nema smisla. To nisu uvjeti za raditi. Laž je da je u busu nastala panika i da sam im vikao da bježe van jer će se pogušiti. Notorna je laž da sam dobio uputu iz centra da "šutim i radim". Ja sam otišao na tehnički pregled u Automehaniku u Kovinskoj ulici na Jankomiru, tamo vozimo autobuse na tehnički. Također još jedna laž koja se pojavljuje u medijima je da sam ja platio izvanredni tehnički pregled. Inače šta se tiče djelatnika centra bili su jako ljubazni,stvarno nikakvih problema i žao mi je što su zbog ove medijske hajke i oni dovedeni u neugodnu situaciju. Znam da sam pogriješio,van protokola sam napravio to što sam napravio, ali jednostavno sam pukao na sve to", poručio je vozač.

Njegova je priča izazvala burnu rekaciju javnost i lokalnih poličara, a oglasio se i ZET. – Upoznati smo s postupkom vozača koji je nakon što je uočio tehničke poteškoće zamolio putnike da napuste vozilo. Prema protokolu, ukoliko vozači uoče bilo kakav nedostatak ili kvar tijekom eksploatacije vozila, propisano je da se obavještava Centar za nadzor prometa koji promptno aktivira naše terenske servisne ekipe. Ukoliko se kvar ili nedostatak ne može otkloniti na licu mjesta, vozilo se povlači u garažu na servis te se u promet uključuje zamjensko vozilo. Putnicima na predmetnoj liniji upućujemo ispriku zbog neugodnosti prilikom putovanja, a mobilizirat ćemo sve servisne i prometne službe kako se slične situacije ne bi ponovile, jer briga o sigurnosnim i tehničkim aspektima usluge nam je prioritet – poručili su nam.