Više Petruševčana u pritvoru nego novih stanara u zgradi

Baš kao što su predviđali i Romi i Petruševčani, budući susjedi zakrvili su se već prvi dan. Iako su stanovnici Novog Petruševca rekli da nemaju ama baš ništa protiv Roma, upravo su oni u povećoj prosvjedničkoj skupini zabranili ulazak novim stanovnicima koji su došli potpisati ugovor s Gradom i po ključeve novog doma.

Tako su Petruševčani okružili zgradu i nisu puštali nikoga u stanove. Unatoč stalnim prosvjedima i protivljenju stanovnika Petruševca, Milan Bandić odlučio je ondje useliti 29 socijalno ugroženih romskih obitelji u zgradu koja, naglašavaju stanovnici tog naselja, nije primjerena za život, narušena joj je statika i popucali su joj zidovi.

Petruševčani su odlučili spriječiti useljavanje, opravdavajući se da to ne čine zbog Roma nego zato što Grad nije riješio vlasništvo zgrade. Na teren je najprije izišla temeljna, a potom i interventna policija koja je nosila prosvjednike, desetero ih je i uhićeno, a kako je jednoj stanovnici pozlilo, ubrzo je došla i hitna pomoć.

Tko je vlasnik zgrade?

Predsjednik Mjesnog odbora Petruševec, Jozo Jurić, tvrdi da još nije riješen prijenos vlasništva i da stanovi nisu u vlasništvu grada, već u vlasništvu privatnih osoba poput Ive Komljenovića na čije ime stižu računi, te da oni samo žele da se obavi prijenos vlasništva.

– Prema kupoprodajnom ugovoru iz 2003. godine, ovo je imovina Grada Zagreba. Zagreb je opremio ovu zgradu. U Hrvatskoj, znate dobro, ima više izvanknjižnog nego knjižnog vlasništva, bitno je da ga možete dokazati. Ovo je u vlasništvu grada i sve je imovinski čisto – tvrdi Mirka Jozić iz Ureda gradonačelnika koja se našla u nimalo zavidnoj situaciji između dviju sukobljenih strana.

– Pozivaju se na vlasništvo, no to nema s time veze. Nisu samo romske obitelji te koje ćemo ovdje useliti, imamo tu i javne sadržaje... Ne bih razlikovala Rome i druge – zaključila je Jozić.

Stanovnici Petruševca tvrde da im je i predsjednik Skupštine Drago Prgomet obećao da preseljenja Roma na njihovo područje neće biti. Novi stanari, među kojima je bio i Rom Nasko Bajević, nakon neugodnosti koje su doživjeli pri preuzimanju ključeva svoga novog doma, ozbiljno razmišljaju o tome hoće li se useliti u spornu zgradu.

– Došli smo na dogovoreno preuzimanje ključeva, no rekli su nam da ne možemo ući i da nas neće pustiti unutra jer je to njihovo vlasništvo. Petruševčani tvrde da su oni vlasnici toga, a ne Grad, i da im platimo 500 eura najam kako bi platili komunalije. A zbog čega? Zato što je to njihovo vlasništvo? Je l’ nas mrze zato što smo Romi? Na kraju sam dobio stan, ali zaista ne znam kako ćemo mi tu živjeti pod zaštitom zaštitara i policije – ističe Bajević

Grad nije riješio dokumente

Petruševčanka Vesna Milanović pak drukčije vidi stvari:

– Ovo danas bilo je strava i užas, okupili smo se u malo većem broju da damo podršku ljudima na koje glase stanovi. Ti ljudi dobivaju ovrhe po 100 tisuća kuna. Stali smo uz njih da Gradu damo do znanja da prenese ovrhe na sebe i da rastereti ljude dugova. Kad nam Grad Zagreb napiše da su oni vlasnici, a ne naši susjedi, mi ćemo se povući i dopustiti da se dosele drugi. Bandić se nije pojavio ovdje jer zna da smo u pravu, nema obraza pojaviti se ovdje. Njegovi ljudi napadali su i starijeg čovjeka, bivšeg branitelja, pa gdje je tome kraj? – pita se Milanović. Podsjetimo, Grad je 2019. kupio sporni prostor u Novom Petruševcu namjeravajući od njega napraviti tehnološki park, ali nije napravio ništa te je zgrada počela propadati.