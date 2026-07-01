Više od tri milijuna eura završilo u udrugama! Donosimo popis najvećih dobitnika iz zagrebačkog proračuna

Koje su udruge prošle godine dobile novac iz zagrebačkog proračuna i za što? Od okolišnih festivala i radionica financijske pismenosti do programa za branitelje, zaštite ljudskih prava, skrbi o napuštenim životinjama i pomoći socijalno ugroženima, u izvješćima koja će se 9. srpnja naći pred gradskim zastupnicima otkriveno je kako je Grad Zagreb tijekom 2025. raspodijelio više od tri milijuna eura udrugama. Na dnevnom redu sjednice Gradske skupštine nalazi se više izvješća o izvršenju programa financiranja udruga u 2025. godini. Dokumenti obuhvaćaju projekte iz područja zaštite okoliša, socijalne skrbi, branitelja, osoba s invaliditetom, zaštite potrošača, zaštite životinja, poljoprivrede, civilne zaštite, turizma, inovatorstva, promicanja ljudskih prava i drugih područja od javnog interesa. U većini izvješća objavljeni su detaljni popisi udruga i iznosi koje je pojedina organizacija dobila za svoje projekte.

Među zanimljivijim izdvajanjima nalazi se područje zaštite okoliša, za koje je isplaćeno 67.000 eura za 13 projekata. Najviše je dobilo Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR) za projekt "Moja učinkovita škola 10" – 6.650 eura, dok je Zelena akcija za organizaciju 13. Okolišnog filmskog festivala u Zagrebu dobila 6.640 eura. Financirani su i projekti Ronilačkog kluba Adriaticro za uređenje Savice, Sindikata biciklista, Bioteke, Saveza izviđača Hrvatske te Čistećih Medvjedića.Za zaštitu potrošača Grad je izdvojio 25.000 eura. Sredstva su raspoređena između udruga Potrošač, Hrvatske udruge za zaštitu potrošača, Štedopisa, Hrvatskog instituta za financijsku edukaciju, DOOR-a i udruge Franak. Najveći pojedinačni iznos, 2.350 eura, dobilo je Društvo za zaštitu potrošača Hrvatske za projekt savjetovanja zagrebačkih potrošača. U području promocije inovatorstva isplaćeno je 18.450 eura, pri čemu je najveći dio sredstava dobio Savez inovatora Zagreba za nastupe na međunarodnim izložbama inovacija u Rumunjskoj, Londonu i Tajvanu.

Grad Zagreb financirao je i udruge koje djeluju u području promicanja ljudskih prava, za što je bilo predviđeno 142.000 eura. Prioriteti natječaja bili su projekti koji se bave ravnopravnošću spolova, zaštitom prava LGBTIQ osoba, suzbijanjem rasne i drugih oblika diskriminacije te zločina iz mržnje, integracijom stranaca u hrvatsko društvo, zaštitom prava nacionalnih manjina i jačanjem sudioničke demokracije. Na javnom natječaju odobreno je financiranje 32 projekta, no dvije su udruge naknadno odustale od potpore pa je sklopljeno 30 ugovora, a ukupno je isplaćeno 137.200 eura. Za razliku od ostalih izvješća, u ovom dokumentu nisu navedeni pojedinačni korisnici niti iznosi koje je dobila svaka udruga, već samo ukupni podaci o programu.

Značajan iznos izdvojen je i za braniteljske udruge, kojima je tijekom 2025. za 74 programa i projekta isplaćeno ukupno 342.000 eura. Financirani su programi psihosocijalne i pravne pomoći, rehabilitacije, sportskih i rekreativnih aktivnosti, obilježavanja važnih obljetnica te očuvanja vrijednosti Domovinskog rata. Među najvećim korisnicima bili su Udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Grada Zagreba, koja je za dva projekta dobila ukupno 24.356 eura, Vukovarske majke s 24.000 eura, Udruga civilnih invalida rata Grada Zagreba sa 17.000 eura, Udruga Tigar 90/91 Rakitje sa 16.000 eura, Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata s 14.000 eura te HVIDR-a Grada Zagreba, kojoj je za sportske susrete odobreno 10.000 eura. Potpore su dobili i HVIDR-a Dubrava, HVIDR-a Susedgrad, Hrvatski generalski zbor, Udruga Bojna Frankopan, Savez udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a, Udruga Specijalne jedinice policije Alfa i brojne druge braniteljske organizacije. Istodobno, Grad je financirao i nekoliko antifašističkih udruga. Tako je Mreža antifašistkinja Zagreba dobila 4.000 eura za organizaciju manifestacije "Trnjanski kresovi 2025.", Udruga antifašističkih boraca i antifašista "Jug" Zagreb ukupno 6.000 eura za obilježavanje Dana antifašističke borbe i 83. obljetnice partizanske avijacije, dok je Zajednica udruga antifašističkih boraca i antifašista Zagrebačke županije i Grada Zagreba dobila 2.000 eura za program "Antifašizam 2025.".

Grad je izdvojio i 475.000 eura za udruge osoba s invaliditetom, kojima su financirani programi izvaninstitucionalne skrbi, zapošljavanja, mobilnosti, zaštite prava, zdravlja te uključivanja osoba s invaliditetom u kulturu i sport. Među najvećim korisnicima bili su CeDePe – Društvo osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Zagreb, Udruga za autizam Zagreb, Udruga za promicanje inkluzije, Društvo distrofičara Zagreb, DEBRA, Udruga invalida rada Zagreba, Savez gluhih i nagluhih grada Zagreba te Centar za inkluzivne radne aktivnosti. Poseban program vrijedan 86.500 eura bio je namijenjen zaštiti životinja, poljoprivredi, šumarstvu i lovstvu, a financirano je 25 projekata. Novac je uložen u programe skrbi o napuštenim životinjama, kastracije slobodnoživućih mačaka, zaštite prirode, očuvanja šuma, pčelarstva, urbane poljoprivrede te promicanja lovačke i ribolovne tradicije. Najveće potpore od 5.000 eura dobili su Centar za šumsku pedagogiju "Silva Rei", Udruga Vestigium, Lovački savez Grada Zagreba i Lovačko društvo "Fazan" Šestine, dok su sredstva dobili i Prijatelji životinja, Noina arka, Udruga BIOM, HUP Pčelinjak, Pčelarsko društvo Zagreb, Zelena akcija, Gljivarsko društvo "Kamilo Blagaić", Hrvatska mljekarska udruga, O.A.ZA. i druge udruge.

Grad je za socijalne i humanitarne programe izdvojio ukupno 440.000 eura, a financirana su 94 projekta. Među korisnicima su Plavi telefon, Hrabri telefon, Ženska soba, Centar BEA, Forum za slobodu odgoja, Status M, Sve za nju, La Verna, Caritas Zagrebačke nadbiskupije, Mali zmaj i mnoge druge organizacije koje pružaju pomoć djeci, obiteljima, starijim osobama, beskućnicima, žrtvama nasilja i drugim ranjivim skupinama. Dodatnih 910.000 eura izdvojeno je za pružanje socijalnih usluga, uključujući skloništa za žrtve nasilja, prihvatilišta za beskućnike i programe psihosocijalne pomoći. Najveći pojedinačni iznosi dodijeljeni su Autonomnoj ženskoj kući Zagreb, Hrvatskom Crvenom križu, Caritasu Zagrebačke nadbiskupije, Hrvatskoj mreži za beskućnike, DOM-u nade, PET PLUS-u, Ženskoj pomoći sada, Hrabrom telefonu, Zagreb Prideu, B.a.B.e., Ženskoj sobi, Udruženju Djeca prva i drugim organizacijama koje rade sa žrtvama nasilja, beskućnicima i socijalno ugroženim građanima.

Sredstva su dodijeljena i udrugama koje sudjeluju u sustavu civilne zaštite, za što je Grad osigurao 150.000 eura. Financirano je devet projekata usmjerenih na spašavanje, edukaciju građana i nabavu opreme za hitne situacije. Najveći pojedinačni iznos, 18.900 eura, dobilo je Dobrovoljno vatrogasno društvo Prečko za projekt "S-PAS Zagreb 2025.", dok su po 18.500 eura dobili Savez izviđača Zagreba za projekt "Sigurniji zajedno 2025.", DVD Gračani, Centar za edukaciju i savjetovanje Sunce, Hrvatski centar za potresno inženjerstvo – Interventna služba te Hrvatski generalski zbor za edukaciju učenika o opasnostima od pirotehničkih sredstava i minsko-eksplozivnih naprava. Financirani su i Ronilački klub Adriaticro Zagreb za nabavu opreme za spašavanje iz voda, DVD Trnje za mobilni centar za nadzor intervencija dronom te Klub za obuku službenih i sportskih pasa "Zagreb" za projekt "Psi u službi građana".