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O SMJENAMA U GRADSKIM TVRTKAMA

Tomašević odgovorio na kritike Kluba zastupnica Zagrepčanke: 'Ne znaju kako funkcionira Grad'

Zagreb: Tomislav Tomašević održao konferenciju za medije
Davor Puklavec/PIXSELL
Autor
Nikolina Orešković
30.06.2026.
u 12:09

Gradonačelnik Tomislav Tomašević na današnjoj je konferenciji za medije upitan kako bi im odgovorio.

Gradske zastupnice Ivka Odvorčić i Dina Dogan su jučer održale konferenciju za medije na kojoj su rekle da se posljednji odlasci direktora Vodoopskrbe i odvodnje, Gradske plinare Zagreb - Opskrbe, Gradskih groblja, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" i Zagrebačkog digitalnog grada ne mogu promatrati kao pojedinačni slučajevi te da se ne radi se o jednom čovjeku i jednoj aferi nego o obrascu pa im nije jasno, kako su rekle, što radi Nadzorni odbor Holdinga i kako nadgleda te procese. Gradonačelnik Tomislav Tomašević na današnjoj je konferenciji za medije upitan kako bi im odgovorio. 

– Što se tiče Filipa Jurišića, sama interna kontrola Holdinga je uočila sporni račun mjesec dana nakon što je nastao, očito da je kontrola funkcionirala, a sve ostale stvari kada bih išao demantirati....Oni ne razumiju kako funkcionira Holding, miješaju Holding i Ustanovu za upravljanje sportskim objektima, miješaju Holding i ZET, nevjerojatno da gradski zastupnici nisu savladali osnovne činjenice o Gradu i načinu na koji funkcionira – rekao je Tomašević.
Ključne riječi
afere Zagreb Tomislav Tomašević Dina Dogan

Komentara 1

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PL
planjak
12:37 30.06.2026.

Izbavitelj uz pomoć PR opet baca floskule. Svaki tjedan isto.

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