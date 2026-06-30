Zagreb već priprema Advent, evo na što će potrošiti gotovo milijun eura

Iako je do početka Adventa ostalo gotovo pola godine, Grad Zagreb već je počeo s pripremama. Objavljeno je prethodno savjetovanje za posao vrijedan 900 tisuća eura kojim će se odabrati tvrtka zadužena za postavljanje, održavanje i uklanjanje božićnih ukrasa, a dokumentacija otkriva što će se sve ove godine naći na ulicama metropole. Savjetovanje traje do 7. srpnja, nakon čega će biti raspisan natječaj za odabir izvođača koji će biti zadužen za kompletno blagdansko uređenje metropole.

Iz dokumentacije je vidljivo da posao obuhvaća puno više od samog postavljanja lampica. Odabrana tvrtka morat će organizirati montažu i demontažu dekoracija, priključivanje na električnu mrežu, redovito održavanje tijekom Adventa, hitne intervencije u slučaju kvarova, skladištenje opreme tijekom godine te osigurati da svi svjetlosni elementi budu ispravni tijekom cijelog blagdanskog razdoblja. Prema troškovniku, ukrašavat će se svih 17 gradskih četvrti, odnosno njihova središta i brojni mjesni odbori. Na više desetaka lokacija ponovno će se kititi postojeća božićna drvca, pri čemu je za svako predviđeno postavljanje deset LED svjetlosnih nizova, deset svjetlećih kugli promjera 50 centimetara, deset svjetlećih prizmi te novih razvodnih kutija i transformatora. Posebna pažnja ponovno će biti posvećena Trgu svetog Marka, gdje će se restaurirati tradicionalni adventski ukrasi. Planirana je obnova 12 velikih Orašara, osam licitarskih srca, 29 ukrasa u obliku stupova te gotovo 70 dekoracija "Malo sunce" i "Veliko sunce". Svi elementi morat će biti očišćeni, popravljeni, ponovno obojani i zaštićeni UV lakom.

Na Kvaternikovu trgu predviđena je i generalna obnova velikog umjetnog svjetlećeg bora visokog 7,55 metara. Dobit će novu LED rasvjetu premium klase, nove transformatore, obnovljenu inox konstrukciju te novi sustav napajanja. LED rasvjetom ponovno će biti ukrašeno i drveće na Podsusedskom trgu, dok će se u predvorju Gradske uprave na Trgu Stjepana Radića postaviti veliko božićno drvce ukrašeno bijelim lampicama te plavim i srebrnim kuglama. Dokumentacija propisuje i da izvođač mora osigurati skladišni prostor za kompletnu gradsku božićnu dekoraciju tijekom cijele godine, a u slučaju kvara ili oštećenja reagirati odmah, neovisno o tome radi li se o noći, vikendu ili blagdanu. U cijenu su uključeni svi popravci, zamjena LED rasvjete, transformatora, priključaka i ostale opreme kako bi adventska rasvjeta tijekom cijelog razdoblja ostala u potpunosti funkcionalna.