Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 141
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
45. Večeri na Griču

Ljeto na Gornjem gradu donosi pet glazbenih spektakala: Nastupaju svjetski poznati izvođači

Zagreb: Koncert Maje Posavec u Klovićevim dvorima u sklopu Večeri na Griču
Filip Kos/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
30.06.2026.
u 13:45

Večeri na Griču već su više od četiri desetljeća nezaobilazan dio kulturnog života Zagreba, što iz godine u godinu potvrđuje iznimna posjećenost te velik interes publike. Festival njeguje tradiciju vrhunske glazbe, okupljajući ugledne glazbenike u jedinstvenom ambijentu Gornjega grada - atriju Galerije Klovićevi dvori i Crkvi sv. Marka.

Od 8. do 22. srpnja atrij Galerije Klovićevi dvori ponovno će biti središte glazbenih susreta zahvaljujući 45. izdanju festivala Večeri na Griču, najdugovječnijeg zagrebačkog ljetnog glazbenog festivala. Ove sezone publiku očekuje pet vrhunskih koncerata renomiranih domaćih i međunarodnih glazbenika. Večeri na Griču već su više od četiri desetljeća nezaobilazan dio kulturnog života Zagreba, što iz godine u godinu potvrđuje iznimna posjećenost te velik interes publike. Festival njeguje tradiciju vrhunske glazbe, okupljajući ugledne glazbenike u jedinstvenom ambijentu Gornjega grada - atriju Galerije Klovićevi dvori i Crkvi sv. Marka.

Ovogodišnje izdanje donosi pet pomno odabranih koncertnih večeri. Festival 8. srpnja otvara Hrvatski barokni ansambl (HRBA) uz bugarsku violinisticu Zefiru Valovu, poznatu po izražajnoj interpretaciji i nastupima s vodećim europskim baroknim ansamblima. U nastavku, 13. srpnja nastupa Gudački kvintet Berlinske filharmonije, jedan od najuglednijih komornih sastava svjetske glazbene scene, uz mladu kinesku violončelisticu Ziyang Zhao, pobjednicu posljednjeg violončelističkog natjecanja Antonio Janigro. Dana 15. srpnja publiku u atriju očekuje nastup uglednog zbora Covent Garden Choir, koji njeguje bogatu britansku zborsku tradiciju kroz repertoar koji se proteže od klasičnih remek-djela do suvremenih skladbi. Jedan od najistaknutijih hrvatskih pijanista Aljoša Jurinić nastupa 21. srpnja i donosi klavirski recital s vrhunskim djelima romantičnog i klasičnog repertoara. Festival će 22. srpnja zatvoriti svjetski poznati vokalni ansambl VOCES8, jedan od najcjenjenijih vokalnih sastava današnjice, prepoznatljiv po besprijekornoj intonaciji i širokom repertoaru koji obuhvaća različite glazbene stilove.

„Nakon završetka koncertne sezone, kada se zatvore vrata koncertnih dvorana, Gornji grad u srpnju oživljava kao otvorena pozornica pod zvijezdama, privlačeći brojnu publiku željnu klasične glazbe i vrhunskog muziciranja. Iako je festival kroz godine istraživao različite stilove i žanrove, njegova programska okosnica ostaje čvrsto ukorijenjena u klasičnoj glazbi, uz dosljedno održavanje visoke umjetničke kvalitete, što ga čini prepoznatljivim i trajno relevantnim kulturnim događanjem. Ovogodišnje izdanje donosi posebno kvalitetan program i vrhunske izvođače svjetske klase. Vjerujemo da će publika ponovno uživati u još jednom sjajnom izdanju Večeri na Griču koje smo za njih pripremili“ – ističe Josip Nalis, programski voditelj festivala. Svi koncerti održavaju se u Atriju Galerije Klovićevi dvori i započinju u 21 sat, a ulaznice su dostupne putem sustava Entrio te na službenim stranicama.

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!