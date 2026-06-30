Znamo do kada će raditi kafići u Zagrebu u noći utakmice između Hrvatske i Portugala

Tri su dana do utakmice šesnaestine finala Svjetskog prvenstva između Hrvatske i Portugala u Torontu, a igrat će se u petak u jedan sat iza ponoći. – Zadnji put kada je bila takva situacija produžili smo radno vrijeme ugostiteljskih objekata do 3. Međutim, sada je nokaut faza što znači da mogu biti i produžeci i jedanaesterci, to se godilo jučer u utakmicama između Njemačke i Paragvaj i Maroka i Nizozemske. Odlučili smo produžiti radno vrijeme ugostitelja do 4 ujutro da bi bili sigurni da su otvoreni ako bude produžetaka – rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević.