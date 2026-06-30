Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 141
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PITA JE LI TO TAKO KOMPLICIRANO

Zagrepčanin tvrdi da je sve izračunao: 'Prometni redari bi mogli financirati sami sebe i još ostaviti višak'

Zagreb: "Zbirka" dnevnih parkirnih karata
Patrik Macek/PIXSELL
Autori: Večernji.hr, Nikolina Orešković
30.06.2026.
u 14:15

Netko se nadovezao rekavši da ima susjeda koji se svakodnevno parkira na požarni put. "Slikam, šaljem mailom redarstvu, šaljem na MUP aplikaciju. Redarstvo katkad reagira, katkad ne", kazao je.

Zamislimo da netko od gradskih glavešina želi riješiti problem onih koji parkiraju "kako im se sprdne i koji nemaju problem stati na zelenom valu", započeo je tako svoju objavu na Redditu Zagrepčanin dodajući kako će konzervativno procijeniti da najgori i najljeniji prometni redar može u osam sati napisati 50 kazni. "To je 750 € dnevno, mjesečno minimalno 15000€", kaže. 

"S obzirom na to da će neki reći da je to gadan i opasan posao, dajmo im bruto 4000€ mjesečno plaću. Na 20 zaposlenih koji sami sebe financiraju, Gradu mjesečno ostaje 220.000 eura što mogu iskoristiti za uređenje trave ili sađenje ukrasnog grmlja uz prometnice. Mogu i stupiće staviti oukolo zelenila...samo da prestane taj kretenizam sa stavljanjem stupića po prometnicama i pločnicima. Je li to tako komplicirano napraviti?", upitao je. 

Netko se nadovezao rekavši da ima susjeda koji se svakodnevno parkira na požarni put. "Slikam, šaljem mailom redarstvu, šaljem na MUP aplikaciju. Redarstvo katkad reagira, katkad ne", kazao je.  U jednom od komentara autoru objave su napisali da pošalje prijedlog u Grad, a ne na Reddit. "Prometni redari i pauk trebaju raditi na proviziju. Bonus i malus, bonus za svaku naplaćenu kaznu, a malus ako se na sudu dokaže da su napisali kaznu bez veze. Grad bi se očistio za pola godine, redari bi živjeli u Kulmerovim dvorima", piše drugi. Netko se našalio pa rekao da su: "Prometni/komunalni redari mitske životinje, u teoriji postoje, ali nitko nikad nije vidio jednog".

*Stavovi izraženi u komentarima korisnika Reddita ni u kojem slučaju ne odražavanju stavove redakcije Večernji.hr niti predstavljaju većinsko mišljenje
FOTO Gotovi radovi na frekventnim zagrebačkim stubama, evo kako sada izgledaju
Zagreb: "Zbirka" dnevnih parkirnih karata
1/5
Ključne riječi
zagrebparking prometno redarstvo parking Zagreb reddit

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!