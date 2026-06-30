Zagrepčanin tvrdi da je sve izračunao: 'Prometni redari bi mogli financirati sami sebe i još ostaviti višak'

Zamislimo da netko od gradskih glavešina želi riješiti problem onih koji parkiraju "kako im se sprdne i koji nemaju problem stati na zelenom valu", započeo je tako svoju objavu na Redditu Zagrepčanin dodajući kako će konzervativno procijeniti da najgori i najljeniji prometni redar može u osam sati napisati 50 kazni. "To je 750 € dnevno, mjesečno minimalno 15000€", kaže.

"S obzirom na to da će neki reći da je to gadan i opasan posao, dajmo im bruto 4000€ mjesečno plaću. Na 20 zaposlenih koji sami sebe financiraju, Gradu mjesečno ostaje 220.000 eura što mogu iskoristiti za uređenje trave ili sađenje ukrasnog grmlja uz prometnice. Mogu i stupiće staviti oukolo zelenila...samo da prestane taj kretenizam sa stavljanjem stupića po prometnicama i pločnicima. Je li to tako komplicirano napraviti?", upitao je.

Netko se nadovezao rekavši da ima susjeda koji se svakodnevno parkira na požarni put. "Slikam, šaljem mailom redarstvu, šaljem na MUP aplikaciju. Redarstvo katkad reagira, katkad ne", kazao je. U jednom od komentara autoru objave su napisali da pošalje prijedlog u Grad, a ne na Reddit. "Prometni redari i pauk trebaju raditi na proviziju. Bonus i malus, bonus za svaku naplaćenu kaznu, a malus ako se na sudu dokaže da su napisali kaznu bez veze. Grad bi se očistio za pola godine, redari bi živjeli u Kulmerovim dvorima", piše drugi. Netko se našalio pa rekao da su: "Prometni/komunalni redari mitske životinje, u teoriji postoje, ali nitko nikad nije vidio jednog".

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