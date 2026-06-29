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o svemu odlučuje skupština idući tjedan

Zagreb ove tri ulice briše s karte grada: Među njima je i poznato naselje

Zagreb: Samohrana majka šestero djece Rukija Beganovi? is?ekuje preseljenje
Zeljko Hladika/PIXSELL
Autor
Gabrijela Krešić
29.06.2026.
u 13:10

Naziv Plinarsko naselje, koji desetljećima podsjeća na jedno od najpoznatijih zagrebačkih bespravnih naselja, uskoro bi mogao otići u povijest. Na sjednici Gradske skupštine 9. srpnja zastupnici će odlučivati o prijedlogu ukidanja tog naziva, kao i naziva Mogorička ulica i Ulica Stara Pešćenica, uz obrazloženje da više ne postoje u naravi.

Naziv Plinarsko naselje uskoro bi mogao postati dio zagrebačke povijesti. Naime, na sjednici Gradske skupštine koja će se održati 9. srpnja zastupnici će glasovati o prijedlogu da se ukine naziv Plinarsko naselje, ali i nazivi Mogorička ulica te Ulica Stara Pešćenica. Prijedlog je prethodno utvrdio Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova, a sada će o njemu donijeti konačnu odluku Gradska skupština. U obrazloženju se navodi da se navedeni nazivi ukidaju jer "u naravi više ne postoje". Plinarsko naselje srušeno je u srpnju 2019. godine, čime je završena višedesetljetna priča o jednom od najpoznatijih zagrebačkih bespravnih naselja. Iako je rušenje tada doživljeno kao iznenadna odluka, dokumentacija je pokazala da je uklanjanje objekata bilo naloženo još 8. ožujka 1991. godine. Tadašnji Gradski sekretarijat za prostorno uređenje utvrdio je da su objekti neuvjetni za stanovanje i predviđeni za uklanjanje, a tu je ocjenu gotovo tri desetljeća kasnije potvrdio i ovlašteni sudski vještak.

Stanje objekata godinama se pogoršavalo. Osim što su bili statički nesigurni i derutni, predstavljali su i zdravstveni rizik, no rušenje se odgađalo jer su ih bespravno koristile uglavnom socijalno ugrožene obitelji koje nisu imale osiguran drugi smještaj.Grad Zagreb tijekom godina postupno je rješavao taj problem. Ukupno je dodijeljeno 69 stanova osobama koje su imale valjanu dokumentaciju o korištenju prostora, a dodatnih deset stanova osigurano je kroz programe stambenog zbrinjavanja. Nakon što su svim tadašnjim korisnicima osigurani zamjenski gradski stanovi, 4. srpnja 2019. započelo je uklanjanje objekata. Ako prijedlog na sjednici 9. srpnja dobije potrebnu većinu, naziv Plinarsko naselje i službeno će nestati s karte Zagreba, gotovo šest godina nakon što je nestalo i samo naselje.

Ključne riječi
Zagreb

Komentara 2

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CD
Côte d’Ivoire
13:34 29.06.2026.

Ono kad ni u čemu ne možeš ostaviti trag nego u ukidanjima prava, zabranama i brisanjima.... Sreća da među njima svima skupa nema 10-tak potomaka koji će se usuditi hvaliti jedino u lgbtq kako su njihovi roditelji zabranjivali, ukidali, brisali...

Avatar ŠUKRIJA
ŠUKRIJA
13:36 29.06.2026.

Joj kad se sjetim te ciganije. Danas bi bilo idealno za useliti gradonačelnika i njegovu ekipu iz Možemo, bili bi u prirodnom ambijentu.

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