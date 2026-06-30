FOTO Zagrepčanka obišla cijeli Siget i pokazala kako izgleda: 'Prisiljeni smo živjeti u smeću i smradu'

Prisiljeni smo živjeti u smeću i smradu jer nadležne službe ne funkcioniraju, požalila nam se čitateljica Vesna Bilanović, stanovnica kvarta koja nam je poslala podužu listu problema u svom Sigetu, zajedno s više desetaka fotografija. Kako ona prepričava, komunalnih nedostataka u novozagrebačkom kvartu ima na pretek, a najveći su oni koji se tiču čistoće javnih površina i održavanja platoa, stepeništa i zelenila.

– Smatram da treba ukazati na nerad nadležnih službi, sramotnu zapuštenost naselja, smeće i smrad – poručila je te taksativno navela sve probleme koje je zamijetila. Zrinjevac ne održava javne površine pa se oko svake klupe može pronaći i na stotine opušaka i sitnog otpada, kaže, a nedostaje i koševa za smeće koje nadležni "uporno postavljaju postaviti".

– Radnici Čistoće ne metu opuške i sitno smeće s pločnika već ga ostavljaju ili guraju na zelenu površinu s koje ih ni radnici Zrinjevca ne skupljaju. Kontejneri za plastiku i papir stoje ispred ulaza u zgrade (iako bi morali biti u prostoru za odlaganje smeća ili u boksovima) pa tako svatko u njih tko želi baca i komunalni otpad. Kada puhne vjetar plastika i smeće leti na javne zelene površine. Kontejneri su prljavi, smrde, nikada se ne peru te su mogući izvor zaraze, a čistu i opranu plastiku prava je mora odlagati među crve – nabraja Zagrepčanka.

Stube koje vode na Trg Senjskih uskoka raspadaju se, nastavlja, a slomljene pločice bačene su na zelenu površinu koja se, pak, ne čisti. – Stube i razbijene staklene flaše u Prilazu Vladislava Brajkovića, radnici Čistoće nisu pomeli najmanje tri tjedna jer ih vjerojatno nitko ne kontrolira. Parkiralište i zelene površine na parkiralištu mjesecima se ne čiste niti ne održavaju, a žardinjere na terasi (Prilaz V. Brajkovića i Trg Senjskih uskoka) obrasle su travom i krajnje zapuštene. Žardinjere i betonski zidovi na tim lokacijama, osim toga, uništeni su i pošarani, a komunalna služba uopće ne reagira, tako da građani sami o svom trošku premazuju ružne škrabotine – ističe stanovnica Sigeta.

Smatra i kako otpad treba odvoziti dva puta tjedno jer trenutačni raspored rezultira snažnim smradom iz kontejnera, a osim nadležnih službi, dio krivice prebacuje i na mjesni odbor koji, po njenim riječima, ne odgovara na e–mailova niti čini što da bi se poboljšalo stanje u kvartu.

– Kante također smrde i nikada se ne peru. Zašto? Ulice se uopće ne peru, a prije su se prale. Zašto? Zašto komunalna služba ne postupa po službenoj dužnosti? Građani moraju neprestano prijavljivati nepravilnosti, pa se postavlja pitanje efikasnosti predmetne službe. Biciklistička staza kraj Avenue Malla zapuštena je. Zašto se ne uređuje i ne održava? – završava mail koji nam je poslala Zagrepčanka.