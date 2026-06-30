Holding traži zamjenu za direktora koji je koristio službenu karticu u privatne svrhe. Ovo su uvjeti i plaća

Nakon što je u postupku interne kontrole otkriveno da je službenom karticom platio privatne troškove u vrijednosti od 936 eura, direktor Holdingove podružnice Zagrebački digitalni grad Filip Jurišić podnio je ostavku. Privremeno ga mijenja član Uprave Miljenko Hrman, a upravo je raspisan i natječaj za trajnu zamjenu.

Svi zainteresirani mogu se javiti do 13. srpnja, a da bi zadovoljili uvjetima natječaja, moraju imati završeni fakultet s najmanje 300 ostvarenih ECTS bodova, barem sedam godina radnog iskustva, od čega pet na rukovodećim pozicijama, te trebaju predočiti dokaz da Državno odvjetništvo protiv njih ne vodi postupak za kaznena djela koja se gone po službenoj dužnosti. Izabrani kandidat obavljat će funkciju voditelja podružnice u mandatnom razdoblju u trajanju od četiri godine. Plaća nije navedena, ali prema javno dostupnim podacima direktor Jurišić zarađivao je 4200 eura bruto mjesečno, uz povećanje od 0,5 posto za svaku godinu staža. Budući direktor ili direktorica imat će na raspolaganju i službeni automobil 24 sata dnevno te ostale materijalne dodatke zajamčene kolektivnim ugovorom.

Uz predaju ponude kandidati trebaju priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta, kako slijedi:

životopis s detaljnim opisom dosadašnjeg rada

dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja u skladu s uvjetima iz javnog natječaja (presliku

diplome, odnosno rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije koju je izdalo nadležno tijelo)

dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis/potvrda o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 15 dana)

potvrde/preporuke/izjave/članke ili druge dokumente koji potvrđuju činjenice iz životopisa

prijedlog programa razvoja podružnice, a koji definira strateški okvir razvoja te glavne aktivnosti koje je potrebno poduzeti radi povećanja učinkovitosti i kvalitete usluga podružnice (najduža duljina teksta tri stranice)

Koji je bio posao smijenjenog direktora? Zagrebački holding, da objasnimo, upravlja s 12 podružnica, pet trgovačkih društava i jednom ustanovom. Svi Zagrepčani znaju za one najvažnije sastavnice komunalnog diva poput Čistoće, Zrinjevca i Zagrebačkih cesta, no Zagrebački digitalni grad jedna je od manje poznatih i "razvikanih" podružnica. Njezina je uloga, pak, briga o elektroničkoj komunikacijskoj infrastrukturi na području cijele metropole.

Osim vodovodnih i drugih cijevi, da objasnimo, u zagrebačkom podzemlju nalaze se i kilometri i kilometri telekomunikacijskih kabela, vodova i druge komunikacijske infrastrukture – kabelske kanalizacije. Zahvaljujući ovoj razgranatoj mreži, Zagrepčani imaju pristup brzom internetu i telefonu, a djelatnici podružnice vode brigu o cijeloj infrastrukturi. Umjesto da grade nove kilometre optike, teleoperateri od Holdingove podružnice postojeću mrežu iznajmljuju, a stanovnici metropole imaju pristup brzom internetu. Zagrebački digitalni grad, osim iznajmljivanja infrastrukture, zadužen je i za uvlačenje i izvlačenje kablova i najam razne telekomunikacijske opreme.