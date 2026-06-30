Ponajbolji svjetski majstor roštilja dolazi na autentični hrvatsk barbecue vikend

Rezervirajte drugi vikend srpnja za Park Plemenite općine turopoljske kod Muzeja Turopolja u Velikoj Gorici za jedan izuzetan i rijedak događaj. Ondje će se po prvi puta dogoditi svjetsko BBQ natjecanje No smoke, no glory na kojem će se okupiti najbolji BBQ, odnosno barbecue, odnosno po domaći roštilja, majstori. Čak 20 vrhunskih BBQ ekipa iz Hrvatske, Italije, Austrije, Mađarske, Litve, Belgije, Engleske i SAD-a imat će kvalifikacije za BBQ Svjetski kup, natjecanja American Royal i Jack Daniels Invitational. Među natjecateljima je i Amerikanac Brad Leighninger - Gettin’ Basted - trostruki svjetski prvak u posljednjih pet godina. Ne očajavajte odmah, neće lijepi park u Velikoj Gorici biti rezerviran samo za ponajbolje roštiljare, već će se natjecanje dogoditi uz festival roštilja. Na festivalu će se moći probati mala mesna (i druga) remek-djela koja će pripremiti natjecateljske ekipe, ali će se moći uživati i u odmah dostupnim delicijama te bogatom glazbenom programu.

Cijeli je program festivala prilagođen obiteljima, baš onako kako se roštilj radi i kada ga pripremate kod kuće, pa će se i izvan natjecanja moći probati odlična jela. Grad Velika Gorica pružio je podršku događaju pa je Maja Toth, direktorica Turističke zajednice grada Velike Gorice rekla kako je ovaj festival izvrsna prilika da se grad predstavi kao destinacija koja nudi kvalitetan sadržaj i autentična iskustva u raznim segmentima, pa tako i na području gastronomije.

- Vjerujem da će svi posjetitelji uživati, ne samo u vrhunskom BBQ-u i bogatom programu, već i u ljepoti našeg kraja. Upravo su ovakve manifestacije konkretan primjer kako gastronomija može postati snažan alat promocije destinacije i povezivanja ljudi, istaknula je Toth. Kako smo se i sami nedavno uvjerili, a to možete i sami bilo na radionicama, bilo na okupljanju smash burgera utorkom, BBQ Hot Yard je ekipa kod koje se doista može naučiti jako puno. Dugo već promoviraju američki stil roštiljanja, sudjeluju na stranim natjecanjima, a uspjeli su osvojiti i prvo mjesto u Europi te 15. mjesto na svijetu u Team of the Year utrci za 2026. godinu.

- Budući da je riječ o prvom BBQ natjecanju u Hrvatskoj, posebno me veseli izvrstan odaziv vrhunskih ekipa iz različitih zemalja. Okupili smo neke od najboljih svjetskih BBQ majstora i istinske zaljubljenike u vrhunsku gastronomiju. Izuzetno mi je drago što kroz ovo natjecanje i festival imamo priliku domaćoj publici predstaviti svoju strast, znanje i ljubav prema BBQ kulturi. Posjetitelji će moći uživati u vrhunskim okusima, bogatom programu i jedinstvenoj atmosferi te vjerujem da će festival postati nezaobilazna tradicija, izjavio je Davor Šušković, vođa BBQ Hot Yard ekipe, BBQ šef i organizator festivala i natjecanja No smoke, no glory. Prvo hrvatsko BBQ natjecanje donosi spoj vrhunske gastronomije, natjecateljskog duha i bogatog cjelodnevnog programa, pružajući posjetiteljima jedinstveno i zabavno iskustvo za sve generacije.

- Želimo posjetitelje upoznati s BBQ kulturom, jer BBQ nije samo hrana već i druženje. Festival i natjecanje bit će trodnevni cjelodnevni događaj, pun raznih sadržaja od zabavnih do edukativnih. Svi hrabri moći će se okušati u jahanju mehaničkog bika, a održat će se i hot wings challenge u kojem će se tražiti najizdržljviiji degustator ljutih krilaca. Manifestacija se održava u Parku Plemenite općine turopoljske gdje ima zelenila i hlada te se veselimo velikom odazivu. Pozivamo sve da dođu i dožive originalni BBQ doživljaj, poručio je Goran Vrabec iz Volim ljuto, član BBQ Hot Yard ekipe i jedan od organizatora natjecanja i festivala.

Glazbeni dio No smoke, no glory festivala dodatni je začin BBQ druženja. Petak otvara Lucky Day Band i njihov party starter „SVI, MARŠ NA PLES!“ koji će prvi dan festivala pretvoriti u veliki open air plesnjak.

- Imamo i Second Hand Guns, bend koji se okupio samo za No smoke, no glory festival i posjetitelje očekuju prave glazbene poslastice. Bacon & Blues Corporation dolaze začiniti festival pravim rock’n’roll BBQ ugođajem, dok Second Hand Guns donose akustičnu porciju glazbe s okusom američkog juga. Za dodatnu dinamičnost samog natjecanja i cijele ceremonije zadužen je DJ Frx. Zanimljiva glazba, super gastro ponuda i natjecanje svjetskih roštilj majstora jamče jedinstvenu zabavu, rekao je Damir Stupnišek iz ZIP Eventa i jedan od organizatora natjecanja i festivala.