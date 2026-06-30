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EVO KAKO JE KAŽNJEN

Vrtio BMW u krug, škripao gumama i dizao prašinu, Zagrepčani sve snimili i predali policiji

Zagreb: Potpisivanje Sporazuma o proširivanju suradnje Sveučilišta u Zagrebu i BMW Grupe
Sandra Simunovic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
30.06.2026.
u 12:50

Zagrebačka policija identificirala je i uhitila 18-godišnjeg vozača koji je BMW-om izvodio opasne manevre na travnatoj površini u Ulici Ćire Truhelke. Osim što je protiv njega zatražena kazna od 4.000 eura, automobil mu je nakon izvanrednog tehničkog pregleda isključen iz prometa zbog niza ozbiljnih nedostataka.

Policijski službenici policijske uprave zagrebačke na temelju zaprimljene dojave građana kao i zaprimljene video snimke proveli su kriminalističko istraživanje nad 18-godišnjakom. Utvrđeno je da je osumnjičeni u četvrtak, 18. lipnja oko 19 sati upravljao osobnim automobilom marke BMW zagrebačkih registarskih oznaka, a kretao se po asfaltirano-travnatom prostoru s istočne strane kolnika Ulice Ćire Truhelke. Prilikom kretanja, naglo je povećao brzinu kretanja, postižući pritom gornju granicu dopuštenog broja okretaja motora, što je izravno uzrokovalo proklizavanje pogonskih kotača i višestruko okretanje vozila oko svoje osi, izazivajući time veliku i nesnošljivu buku, tzv. škripanje ili cviljenje guma te nastanak dima, a zbog proklizavanja guma na zemljano-travnatoj površini i podizanje prašine.

Opisanim ponašanjem na javnom mjestu, na naročito drzak i nepristojan način izazvao je osjećaj uznemirenosti i straha kod prisutnih građana u okolnim stambenim objektima, drugih sudionika u prometu (pješaka) koji su se u vrijeme počinjenja djela nalazili u neposrednoj blizini mjesta događaja, kao i prolaznika u široj zoni mjesta počinjenja prekršaja, čime je grubo narušio njihov mir u trajanju od oko jedne minute. Osumnjičeni je u petak, 26. lipnja uhićen te je nakon provedenog kriminalističkog istraživanja doveden na Općinski prekršajni sud u Zagrebu. Ujedno, istog dana automobil kojim je upravljao u vrijeme počinjenja prekršaja upućen je u stanicu za tehnički pregled vozila na izvanredni tehnički pregled. Nakon pregleda, isključen je iz prometa zbog više utvrđenih opasnih nedostataka i to: korozija vozila, zauljenost motora, potrošeni pneumatici, oštećeni uređaji za osvjetljavanje. Policija je u optužnom prijedlogu predložila da se vozača proglasi krivim i kazni novčanom kaznom u iznosu od 4.000 eura.
Ključne riječi
Zagreb

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