Vijećnici iz Rudeša prozvali zimsku službu: Danima smo bili prepušteni sami sebi

Na, kako kažu, ozbiljne i sustavne propuste u organizaciji zimskog održavanja Grada, upozorili su danas na konferenciji za medije vijećnici Gradske četvrti Črnomerec i Mjesnog odbora Rudeš. Vijećnik Vedran Jerković izravno je prozvao gradonačelnika Tomislava Tomaševića, poručivši da se stanje na terenu ne može opravdavati vremenskim prilikama niti klimatskim promjenama. – Od 2023. godine kontinuirano se smanjuju sredstva za zimsku službu. Smanjen je broj operativnih ekipa, naručuje se manje soli i posipnog materijala, a potpuno su ignorirana upozorenja o nabavi ralica koje zbog svojih tehničkih karakteristika nisu primjerene zagrebačkim ulicama, rubnjacima i konfiguraciji terena, osobito u kvartovima poput Črnomerca – rekao je Jerković.

Dodao je da se godinama zanemaruje iskustvo ljudi s terena i upozorenja vijećnika. – Zagreb je grad koji se ne vodi PR objavama, izjavama s presica i skrivanjem kad nastanu problemi. Grad se vodi radom na terenu, 0–24 sata, slušanjem ljudi koji poznaju svoje kvartove i znaju što je potrebno da bi se snijeg učinkovito čistio u specifičnim uvjetima – poručio je Jerković.

Vijećnik Mjesnog odbora Rudeš Jurica Piplica rekao je pak da je njegov kvart danima bio bez organizirane zimske službe. – Rudeš danima bio prepušten sam sebi – rekao je, podsjetivši na fotografije i snimke nečišćenih ulica koje su građani objavljivali na društvenim mrežama.

– Kap koja je prelila čašu bio je nastup pročelnika Andre Pavune na nacionalnoj televiziji, gdje nam je doslovno vrijeđao zdrav razum porukom da 'pogledamo kroz prozor jer je sve očišćeno'. Danas stojimo ovdje i svi vidimo da, tjedan dana nakon snijega, u ovom dijelu Rudeša nije bilo ni ralice ni organizirane zimske službe – naglasio je.

Da snijeg u siječnju ne može biti iznenađenje, rekao je vijećnik Krešimir Medved. – Zimsko održavanje nije ideologija ni politika, to je osnovna komunalna obveza – istaknuo je, dodavši da se odgovornost ne smije prebacivati na niže razine.

Ljudi na terenu, dodao je, rade koliko mogu i u teškim uvjetima. – Problem nije u njima, nego u sustavu koji im stoji iza leđa. Tisuće tona soli i tisuće izlazaka na teren, kojima se gradske službe hvale na društvenim mrežama, ne znače ništa ako su ulice i pločnici i dalje opasni – rekao je. Na kraju su vijećnici zatražili jasan i javno dostupan plan zimskog održavanja po kvartovima, objavu stvarnih podataka o mehanizaciji i ekipama na terenu te jasno definiranje političke i operativne odgovornosti.