VIDEO Kaos na Halloweenu partyju u Zagrebu, stotine mladih ostalo pred klubom: 'Dobro da nije bio stampedo'

Tradicija zabava povodom Noći vještica zadnjih je godina došla i na naša područja. I dok se jedni protive tome i priznaju samo fašnik, s druge strane stotine i tisuće, većinom mladih kostimiraju se i 31. listopada za Noć vještica.

Posebno velik interes bio je za party u zagrebačkoj gradskoj kavani Johann Franck. Štoviše, interes je bio toliki da su iz kluba nekoliko sati prije partyja pozvali posjetitelje s VIP ulaznicama da već u 16 sati popodne dođu zamijeniti svoje ulaznice za posebne narukvice "zbog velikog odaziva".

No, iako je party trebao trajati do 4 sata ujutro, oko ponoći iz za sada nepoznatih razloga zabava je naglo prekinuta i stotine posjetitelja, većinom tinejdžera našle su se na Trgu bana Jelačića odnosno ispred kluba. Snimku je objavio TikToker Tibor koji tvrdi kako je u klubu bilo 1500 ljudi. Dodaje, kako , iako je imao VIP ulaznicu u klub nije uspio ući.

Pojavila se i policija, a na snimkama iz kluba vidi se kako je doslovno bio čovjek na čovjeku te izgleda da je klub primio znatno više posjetitelja od kapaciteta. Zabrinulo je to i majku jednog od posjetitelja.

- Radilo se o tematskoj večeri povodom Noći vještica. Kola podatak da je prodano, preko različitih prodajnih kanala, više od 2000 ulaznica čija je cijena sezala do 200 kn, a broj djece koji je pušten unutra je bio cca 900. Da bi se izbjegla gužva, djeca su čak zatražena da na taj dan od 16 h nadalje moraju doći u klub i ulaznice zamijeniti narukvicom. Moje dijete nije uspjelo ući, no ima informaciju da je u klubu bio čovjek na čovjeku i da se nisu mogli ni kretati, a kamoli plesati. Isključivo je sreća da nije došlo do stampeda - ispričala je za portal Index.hr

No prema informacijama iz kluba sve se dogodilo iz sigurnosnih razloga jer su se navodno pojavile lažne ulaznice.

- Za Haunted Halloween Takeover event održan jučer, 31. listopada, u prodaju je pušten ograničen broj ulaznica sukladno kapacitetu kluba. Prilikom dolaska posjetitelja u klub primijećeno je kako su se pojavile krivotvorene ulaznice. Stoga smo, preventivno i iz sigurnosnih razloga, donijeli odluku o zaustavljanju eventa u ponoć. Svi posjetitelji kojima nije bio omogućen ulazak u klub, a imaju potvrdu o kupljenim ulaznicama, mogu zatražiti povrat novca putem službenog maila kluba, poručili su iz Johhan Francka.

