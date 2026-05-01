© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
RAZRIJEŠEN SLUČAJ

Zagrebačka policija uhitila mladića koji je pokušao ubiti maloljetnika u Gajnicama, evo što je prethodilo zločinu

01.05.2026.
u 10:45

Liječnička pomoć ozlijeđenom maloljetniku pružena je u Klinici za dječje bolesti gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen.

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 24-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela ubojstva u pokušaju na štetu maloljetnika te nad dvojicom 18-godišnjaka zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela razbojništva na štetu 19-godišnjaka

Sveobuhvatnim kriminalističkim istraživanjem došlo se do saznanja kako je pokušaju ubojstva prethodilo razbojništvo počinjeno istoga dana oko 19.20 sati u Zagrebu na Bolničkoj cesti. Potvrđena je sumnja da su dvojica 18-godišnjaka, 27. travnja na Bolničkoj cesti počinila razbojništvo nad 19-godišnjakom te od njega otuđila novac i dokumente.

Tri sata nakon počinjenog razbojništva, u parku na području Gajnica, sumnja se da je 24-godišnjak nožem ozlijedio maloljetnika u predjelu prsa čime je svjesno ugrozio njegov život. Liječnička pomoć ozlijeđenom maloljetniku pružena je u Klinici za dječje bolesti gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen.
 
Intenzivnim kriminalističkim istraživanjem policijski službenici otkrili su počinitelje ovih kaznenih djela, nakon čega su locirani, uhićeni i privedeni na kriminalističko istraživanje. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni 24-godišnjak je predan pritvorskom, a kaznena prijava podnesena Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu. Dvojica osumnjičenih 18-godišnjaka također su, u zakonskom roku, predana pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava podnesena Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu.
razbojništvo pokušaj ubojsta PUZ Zagreb

Avatar City of Last Chance
City of Last Chance
11:20 01.05.2026.

Fini dečki svi odreda

