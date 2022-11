Otac, sin i njihov prijatelj završili u Remetincu jer su pokušali orobiti 64-godišnjaka, udarili ga metalnom šipkom te mu razbili vozilo

Vedran M. i Filip M., otac i sin te njihov 22-godišnji prijatelj završili su u Remetincu, zbog događaja koji je šokirao javnost. Naime, snimljeni su ovog vikenda dok su u Prečkom iz vozila pokušali izvući 64-godišnjaka, pri čemu su udarali i njega, ali su mu izrazbijali i automobil. Policija je taj događaj okvalificirala kao razbojničku krađu i oštećene tuđe stvari, a svojoj trojici sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu odredio im je istražni zatvor zbog mogućeg utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela.

VIDEO: Horor u Zagrebu: Palicama razbili auto i čovjeka tukli na podu te ga opljačkali

Sve se dogodilo 29. listopada u 4.10 sati na parkiralištu u Ulici Marijane Radev, kada je i 22-godišnjak prišao zaustavljenom Renault Laguni zagrebačkih oznaka u kojem je bio 64-godišnji vlasnik vozila. Sumnja se da se 22-godišnjak kroz otvoreni prozor djelomično provukao u unutrašnjost automobila te je sa suvozačevog sjedala otuđio torbicu s novcem, dokumentima i drugim stvarima 64-godišnjaka.

Za to vrijeme njegovi suučesnici otac i sin, su ga čekali u neposrednoj blizini mjesta događaja te pazili da netko ne naiđe. Potom su se udaljili do svog automobila, a 64-godišnjak se Renaultom Meganeom dovezao do njih i zatražio da mu vrate što su mu ukrali. Nakon što je zatražio povrat svojih ukradenih stvari, jedan od osumnjičenika ga je metalnom palicom udario po glavi, da bi potom metalnom palicom razbio i stražnje vjetrobransko staklo 64-godišnjakovog vozila.

Druga dvojica razbojnika su ušli u svoje vozilo, namjeravajući se odvesti, no u tome nisu uspjeli jer im je izlaz s parkirališta blokiralo vozilo 64- godišnjaka, pa su se više puta svojim vozilom zabili u vozilo 64-godišnjaka. U međuvremenu je netko pozvao policiju, pa je trojka vidjevši policijska vozila pobjegla, no nedugo nakon tog brutalnog napada su nađeni i uhićeni.

VIDEO: Otac, sin i prijatelj pretukli muškarca u Zagrebu, određen im je istražni zatvor