ZAGREB UNDERGROUND

Zagreb ponovno ide pod zemlju – ostalo je još samo nekoliko dana do festivala koji se ne propušta!

Matej Marjanovic Adria
VL
Autor
Promo
07.04.2026.
u 11:56

Tunel Grič ovaj vikend ponovno postaje najveći vinski podrum u Hrvatskoj, ali ovaj put uz još bogatiji program, više izlagača i atmosferu koja se ne može doživjeti nigdje drugdje u gradu. Treće izdanje festivala ZAGREB UNDERGROUND powered by Adria.fun održava se 10. i 11. travnja od 16 do 22 sata, a interes publike već sada pokazuje da će se tražiti čaša više.

Na više od 3.000 četvornih metara podzemnog Zagreba očekuje te više od 250 vina i pića domaćih i stranih proizvođača, uz pažljivo odabrane gastronomske zalogaje koji svaku degustaciju pretvaraju u mali ritual uživanja. Sve to u prostoru koji sam po sebi stvara poseban doživljaj, hladan, mističan i savršen za otkrivanje novih okusa. 

Ove godine na festival po prvi put stižu i vinarije iz Mađarske uz tradicionalno bogatu i vrhunsku ponudu vina iz probranih vinarija u Sloveniji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. 

No ovo nije samo festival vina. Tunel Grič tih dana postaje i pozornica. Tijekom oba dana atmosferu dižu bend Benditi koji donose energiju rocka, popa i najvećih hitova osamdesetih i devedesetih, dok posjetitelje očekuju i nagradna igra s atraktivnom glavnom nagradom, opuštajući vikend za dvije osobe u Biotermama u Sloveniji.

Posebnu pažnju ove godine privlači i digitalna izložba “Divlja degustacija”, nastala uz pomoć umjetne inteligencije, kao i Paint and Wine radionice by Lav art studio koje su već prošle godine bile rasprodane. Uz čašu vina i vođeno slikanje, svaki sudionik kući nosi vlastito umjetničko djelo i uspomenu na jednu drugačiju večer u Zagrebu.

Foto: Matej Marjanovic Adria

Ulaznica uključuje festivalsku vinsku čašu, Leda vodu, katalog izlagača te neograničene degustacije hrane i pića, što ovaj događaj čini jednim od najbogatijih urbanih festivala ovog proljeća.

Važno je znati da se ulazi u točno određenim terminima, a interes je velik, pa organizatori savjetuju da se ulaznice osiguraju na vrijeme i povoljnije u pretprodaji putem sustava Entrio, a bit će dostupne i na ulazu u Tunel Grič ali samo sa strane Mesničke ulice.

Ulazi u tunel bit će otvoreni iz Mesničke i Radićeve ulice, a sve vodi prema jednom zaključku, Zagreb će ova dva dana živjeti ispod zemlje.

Ako voliš vino, dobru glazbu i atmosferu koja se ne ponavlja, znaš gdje trebaš biti.

