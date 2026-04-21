Spašeno je šest jaja labudova koji su stradali na Bundeku nakon napada pasa

Labudovima nije uspjela pomoći, iako je otjerala pse i nazivala sve službe do kojih je mogla doći, policiju, Dumovec, vatrogasce. Govori nam to Zagrepčanka (podaci u redakciji) koja je u vrijeme napada pasa na labudove bila sa suprugom u šetnji Bundekom. Jedina utjeha joj je nada da će se iz šest jaja koja su uspjeli spasiti izleći mladi koji će se vratiti na svoje jezero.

– Bili smo s druge strane jezera kad smo čuli pse i labudove. Vikala sam, trčala na drugu stranu, bilo je blato pa sam i pala. Drugi labud je pokušavao otjerati pse, ali nije uspio. Kad sam potjerala pse, došla sam do labuda koji je ležao je na leđima, imao je granu oko glave. Uspjela sam mu samo to skinuti jer mi drugi labud nije dao prići. Ostavila sam ih, a onda sam krenula za psima – opisuje Zagrepčanka i dodaje da su u međuvremenu zvali i policiju i Dumovec. Policija je došla, ali iz Dumovca su po ozlijeđenog labuda stigli kasnije.

– Išla sam za psima dobrih 15 minuta, a oni su izgubljeno hodali Bundekom. U jednom trenu pojavila se gospođa na biciklu i psi su krenuli za njom. Kad sam je pozvala i pitala jesu to njeni psi stala je i prvo ih privezala, a onda mi je rekla: Koga su opet napali? Rekla sam joj da dolazi policija i da ćemo ih čekati – govori i dodaje da je sve ispričala i policiji. Gospođa nije imala ni osobnu, a što je rekla policiji nije čula jer su je tražili da se odmakne.

Foto: Privatna arhiva

Ozlijeđeni labud, kaže nam, dovukao se do drveta i tu ga je pronašao djelatnik Skloništa za nezbrinute životinje. Iako je dobio pomoć veterinara, labud nije preživio. No, drugi labud ostao je na jezeru pa se naša čitateljica nadala da su sigurna i jaja za koja je znala da su u gnijezdu.

– Gledali smo godinama ta dva labuda. Cijelu nedjelju sam dolazila, činilo mi se da je ovaj koji je ostao lošije pa sam opet zvala Dumovec, slala sam im i video. Nisu htjeli doći, rekli su mi da će biti dobro. Zvala sam i vatrogasce, ali oni ne dolaze bez poziva Dumovca. U nedjelju navečer sam vidjela da labud pluta i da više nije živ, opet sam zvala Dumovec – opisuje nam.

Kako nijedna životinja više nije mogla štiti i brinuti se za jaja koja su ostala u gnijezdu, sama ih je osigurala i pobrinula se da dobiju šansu. Jaja je preuzela Udruga za zaštitu divljih životinja Awap iz koje kažu da očekuju labudiće i nadaju se sretnom završetku ove tužne priče.

Što su sve do sada poduzeli, tko je i kako reagirao, a tko je i zašto zanemarivao pozive upitali smo policiju, veterinarsku inspekciju i Sklonište za nezbrinute životinje grada Zagreba, a odgovore ćemo objaviti kad stignu. Zagrepčanka koja je svjedok svih događaja, kako sama ističe, rado će se odazvati bilo kome od njih. Možda ni drugom labudu nije bilo pomoći, dodaje, ali nedopustivo je da na njezine pozive za pomoć životinji dok je bila živa nitko nije reagirao.