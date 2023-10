Velika završnica Via Vina: Danas se uživa u pjenušcima uz koncert Porinom nagrađenog virtuoza

Vrhunski pjenušci aduti su velike završnice festivala Via Vino, nagrađivane manifestacije koja slavi kulturu, birane kapljice i ljepotu kontinentalne Hrvatske, a organizira je Turistička zajednica Zagrebačke županije. Bajkovite večeri već treću godinu posjetitelje vode na neistražene lokacije u županiji, a posljednje događanje odvija se danas u vinariji Dobra berba u Jastrebarskom, koja se nalazi na karti prve hrvatske vinske ceste posvećene pjenušcima.

Tako od 13 sati možete uživati na dnevnom tulumu, a njemu će se u 15 sati pridružiti i DJ Mirza. Večernji program zagrijat će pak glazbeni virtuoz i dobitnik Porina Filip Rudan, čiji će koncert pod zvjezdanim nebom u 18 sati zaokružiti ovogodišnje izdanje Via Vina.

Veliku završnicu VIA VINA pratit će iznimna ponuda vina, pjenušaca i autorskih koktela, nadopunjena kreativnom kuhinjom na otvorenom. Nezaboravno gastronomsko iskustvo uz izvorne namirnice Zagrebačke županije obećavaju još jedan vikend za pamćenje.

Za ljubitelje legendarnog jela vikend izleta, tu je najhrskavija pohana piletina, pripremljena sa strašću i vještinom od strane specijalista iz POH-a dok će restoran SOPAL oduševiti sporo pečenom telećom koljenicom (ossobuco) s palentom, gastronomskim specijalitetom koji osvaja na prvi zalogaj.

-Zagrebačka županija već je uvelike prepoznata kao središte kontinentalnog gastro i eno turizma, a Plešivica tu igra vodeću ulogu. Vinari svojim proizvodima privlače sve veći broj posjetitelja a drago nam je da ih Turistička zajednica Zagrebačke županije, omiljenim manifestacijama kao što je to VIA VINO može podržati. Među posjetiteljima VIA VINA raste broj ljubitelja pjenušaca koji upravo na Plešivici pronalaze bisere ove scene, pa je tako velika završnica festivala posvećena cjelodnevnom uživanju u prirodi, glazbi i naravno, pjenušavima vinima- pozvala je posjetitelje Ivana Alilović, direktorica Turističke zajednice Zagrebačke županije.

Ulaz na VIA VINO festival besplatan, a sve posjetitelje dočekat će i čaša pjenušca kao dobrodošlica.

