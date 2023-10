Gdje i kako brati kestene: Zbog svinjske kuge neka područja su zabranjena

Sezona je kestena. Iako nisu tako razvikani kao maroni, i kesteni su ukusni, slatki. Po mnogima, bolji su i od marona. Možete ih peći, kuhati, raditi kesten-pire, razne kolače… Također, jeftiniji su od marona, a možete ih i sami ubrati, budući da su ih trenutačno mnoge hrvatske šume pune. Samo valja znati gdje tražiti. I gdje ih ove godine smijete brati. Naime, zbog suzbijanja afričke svinjske kuge Ministarstvo poljoprivrede odredilo je gdje se kesteni ne smiju brati. U Rješenju o određivanju zona ograničenja i zaraženog područja navedene su točne lokacije, odnosno naselja i općine po županijama. Primjerice, na tom je popisu za branje šumskih plodova zabranjenih zona velik dio Sisačko-moslavačke županije, što je teško palo onima koji godinama pohode kestenijadu u Hrvatskoj Kostajnici, oko koje je također na snazi zabrana odlaska u šume, sve do Dvora na Uni. Kestenijada je tamo ipak održana, no kestene su pribavili iz drugih županija, koje nisu ugrožene svinjskom kugom. A takvih je i dalje dosta. Iskusni berači, konkretno iz Svetog Ivana Zeline, tako savjetuju šume oko Kladešćice, Gornjeg Orešja i Gornje Drenove. Oko Petrinje također ima šuma - poput Hrastovačke gore na kojoj se u subotu i nedjelju, 14. i 15. listopada, održava Festival kestena - koje nisu obuhvaćene zabranom pa svakako provjerite gdje smijete brati prije nego se uputite u bilo kojem smjeru.

Kestene imate gdje brati i u okolici Zagreba. Iskusni berači savjetuju područje oko Vidovca kod Markuševačke Trnave, kažu da se od okretišta autobusa valja uputiti desnim krakom staze za Gorščicu. Kad naiđete na planski sađenu jelovu šumu lijevo od staze, tad skrenite lijevo pa se onda od te jelove šume držite zapadno i tamo ima kestena. Sve zajedno od autobusa valja hodati 20-tak minuta – savjetuju po internetskim forumima. Ima kestena, navode, i u Dotrščini, šumi između Maksimira i Markuševca, kad se u nju uđe cestom s juga. Da se dođe do sađene kestenove šume, valja tom cestom hodati još 15 minuta. No, ima kestena i iznad Markuševca, Mikulića, Kustošije, Markuševačke Trnave – dok ih ljubitelji tih plodova ne poberu.

Iako ih prvi mraz (još) nije namamio da sami izvire iz ljuske, tu su, čekaju na marljive skupljače. No, pazite da vam pritom ne ozlijede ruke pa se opremite rukavicama pomoću kojih iz ljuske možete bezbolno izvaditi kesten. Da ne berete i ne nosite kući uzalud, obratite pažnju na izgled kestena, odnosno njegove kore. Kesten koji po sebi ima rupice ili već osušeni kesten nisu dobri.

Ostavite ih. Naći ćete sigurno dovoljno dobrih, što će vam solidan iznos novca ostaviti u džepu. Kesteni su ove godine dosta skuplji od lanjskih. Kilogram zna dosegnuti i osam eura, a lani je bio oko dva i pol eura. Na cijenu je utjecala veća potražnja od ponude. Osim ograničenja na branje zbog svinjske kuge, urod je oslabila i suša, a ne pomažu ni natprosječno visoke temperature koje su odgodile sezonu kestena.

Planirate li ići u berbu kestena, ne zaboravite prethodno pribaviti dozvolu. Dozvolu za branje online izdaju Hrvatske šume i to besplatno, dok kazne za branje bez dozvole iznose od 133 do 933 eura. Uputi li se po kestenje više punoljetnih članova iste obitelji, dozvolu valja tražiti zasebno za svakoga od njih - ako količina koju zajedno prikupe prelazi dopuštenih 10 kilograma. Dakle, s dozvolom možete prikupiti do 10 kg kestena na dan. Dozvola se izdaje samo za osobne potrebe pa ubrane kestene ne smijete prodavati.

