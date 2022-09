Velika pobuna na zagrebačkom Borongaju: Ne želimo boksove za otpad niti ćemo ih plaćati

Njih je 4500 i složni su u jednom: Ne želimo boksove u svom kvartu niti ih želimo plaćati iz svog džepa! Govori tako gotovo 95 posto stanovnika Mjesnog odbora "Bruno Bušić" na Borongaju koji žive u tamošnjim "limenkama", a to su svim zastupnicima MO-a i Vijeća gradske četvrti Peščenica – Žitnjak, kao i vrhu gradske vlasti, odlučili poručiti putem svojih predstavnika stanara, njih stotinjak. Okupili su se na izvanrednoj koordinaciji predstavnika suvlasnika i jednoglasno se složili da su protiv bilo kakvog postavljanja boksova u njihovu kvartu, kao i obveze da takve radove financiraju iz pričuve zgrada.

Idemo i skupštinarima

Kvart smo posjetili još ljetos, kad smo istraživali s kakvim se teškoćama suočavaju stanari dok se dogovaraju s predstavnicima Grada i Holdinga o tome gdje će se i na koji način postaviti njihovi spremnici za miješani i odvojeni otpad. Tada smo s njima razgovarali o suludim zahtjevima da ih smjeste ispod stubišta ili u ostavu od kvadrata, a problematično im je bilo i to što bi standardizirane boksove, za one zgrade gdje je to potrebno, stavljali na zelenu površinu. I tada je Marinko Blažević, jedan od predstavnik stanara i vijećnik u MO-u "Bruno Bušić", govorio kako je neprihvatljivo što se od njih traži da boksove moraju platiti, no sad su on i njegovi susjedi otišli korak dalje. Izglasali su na Vijeću MO-a dokument s nizom zahtjeva gradskoj vlasti.

– Tražimo obustavu svih daljnjih očevida na terenu, kao i da se izvan snage stavi odluka o usluzi skupljanja otpada. Želimo da se donese nova prema kojoj se mogu postaviti i polupodzemni spremnici i da se troškovi financiraju iz proračuna mjesnog odbora i gradske četvrti kroz plan malih komunalnih aktivnosti. Tražimo da za takvo postupanje odgovaraju svi koji su sudjelovali u pripremi, donošenju i tumačenju odluke jer je suprotna hrvatskim zakonima. Vijeće četvrti već je prihvatilo naše zaključke, razgovarat ćemo i s predstavnicima Gradske skupštine, ići ćemo na sve razine – kaže Blažević.

Kako objašnjava dalje, stanovnici kvarta nemaju ništa protiv toga da bude uredniji i čišći, no smatraju kako je apsolutno neprihvatljivo da im bilo tko nameće kako će se to učiniti. Boksovi su im potpuno neizvedivo rješenje, napominje, jer će zbog obveze da svaka zgrada ima svoje spremnike u velikom broju slučajeva imati mnogo više spremnika nego dosad. A užasno ih "žulja" i obveza da to moraju platiti sami iz pričuva. Mnogi za to, kažu, ili nemaju novca ili ga ne žele izdvojiti jer planiraju energetsku obnovu svoje "limenke" ili neke druge radove.

– Kad se zbroji njihova nabava, dostava, montaža, betoniranje podloge na kojoj će stajati, to dođe barem 50 tisuća kuna. Dakle, netočno je što kaže gradonačelnik da je trošak samo 20 tisuća. Polupodzemni su spremnici jeftinije i efikasnije rješenje, a taj trošak treba pokriti Grad, a ne mi – rezolutno će Blažević.

Ekipa iz Borongaja nije jedina, spomenimo, koja je protiv boksova i želi alternativno rješenje. No, gradonačelnik Tomislav Tomašević i voditelj Čistoće Davor Vić još su prije tjedan dana rekli da alternative nisu opcija jer postoje tipski projekti za boksove i samo su oni dopušteni na gradskim ulicama. To je Tomašević ponovio i jučer.

Ne može se financirati

– Moramo imati jedno rješenje za cijeli grad. Razumijem da bi građani htjeli da njihovi spremnici, koji su sada na javnoj površini, postanu polupodzemni i da Grad to plati. Ali Grad to ne može platiti. Da Grad plaća svima polupodzemne spremnike, ne bi se moglo naći toliko lokacija. Imali bismo situaciju koja bi trajala sigurno sedam-osam godina – kazao je i dodao da su boksovi nužno zlo.

Grad u međuvremenu i dalje zdušno radi na implementaciji novog modela odvoza i naplate otpada. Tako se jučer na uglu Masarykove i Gundulićeve počeo postavljati prvi podzemni spremnik. Niknut će, podsjetimo, na oko 100 lokacija u užem centru, i to o trošku Grada, a raspisana je javna nabava vrijedna nešto manje od 13 milijuna kuna. Mnogi su ljutiti i upravo zato što stanari centra problem imaju riješen besplatno, a ostali boksove moraju platiti. Tomašević je više puta ponovio da je to zato što stanovnici gradske jezgre plaćaju veću pričuvu i spomeničku rentu, a i cijena ugradnje podzemnih spremnika mnogo je veća nego ona za boksove. •