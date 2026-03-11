Naši Portali
IMA IDEJU

Zagrepčani u jutarnjoj prometnoj špici: 'Platila bih samo da ovo ne moram raditi svaki dan'

Zagreb: Velike gužve na prilazu Jadranskom mostu zbog gradnje privremene prometnice
Igor Kralj/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
11.03.2026.
u 07:00

U jednom od komentara piše kako je upravo to razlog nastanka BlaBlaCara.

"Htjela bih naći nekog s kim bi se vozila na posao svaki dan jer mi se ne da sjedit u prometu sama u autu pokraj drugih ljudi koji sjede sami u svom autu. Javni prijevoz nije opcija u ovom slučaju", započela je jedna od korisnica Reddita objavu u kojoj pita i "postoji li neka aplikacija ili stranica ili kult gdje se ljudi dogovaraju za zajednički prijevoz". Facebook je, kako kaže, mrtav pa tako i sve grupe, BlaBlaCar nema prijevoza unutar grada nego samo između gradova. "Ako netko traži ideju za aplikaciju, evo je, čak bi ju i platila samo da ne moram vozit svaki dan", zaključila je.

U jednom od komentara piše kako je upravo to razlog nastanka BlaBlaCara. "U Francuskoj i dalje tako funkcionira, baš sam išla provjeriti, hrpa ljudi stavlja otkud do kud ide na posao pa se možeš pridružiti. Naravno, ima i međugradskih vožnji, kao i kod nas", piše. Netko joj je pak savjetovao da pita susjedu ili nekog kolegu kojeg može usput pokupit negdje, pa da barem 60-70% puta idu zajedno. "Još i bolje nego 100% puta jer stigneš i poziv obavit, razmislit o ručku za taj dan ili otpjevat najdražu si pjesmu, aplikacija kao takva ne postoji (barem sam 90% siguran), ali eto ti ideja za biznis (iako ironično da ti krene aplikacija vjerojatno ne bi išla na ovaj posao za koji tražiš pomoć hah)", piše u komentaru. 

U drugom pak jedan od korisnika Reddita dodaje da "vozi biciklin". Po gradu, u gužvama kad ljudi idu, vraćaju se s posla beskonačno manje stresa i još dobiješ dopamin fizičke aktivnosti. Da, biti ce kiše i snijega nekad, tad možeš sjesti u auto. Ali uglavnom se kiša moze remedirati kabanicom, rijetko baš pljušti da je nepodnošljivo", objašnjava.
Ključne riječi
Zagreb odlazak na posao javni prijevoz

