Tomašević najavio sučeljavanje sa Selak Raspudić: 'Bit će na tri televizije, ovo su termini'

Gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević sa zamjenicima od 11 sati predstavlja program za provedbu javnog natječaja za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja za stadion Maksimir - SRC Svetice u Zagrebu. Nakon predstavljanja održat će se i redovna konferencija za novinare.

"Ovo će biti naš prijedlog za zajedničko povjerenstvo Grada i Vlade vezano za javni natječaj za urbanističko-arhitektonskog rješenja ne samo za stadion već i za cijeli centar Svetice. Usaglašavali smo to mjesecima sa sportskim savezima, urbanističko, ovo će biti ne samo jedna, već skup investicija koji će ovo pretovriti u najveći sportski kompleks nakon Univerzijade.

Vlasništvo je 1/1 Grada Zagreba, ali za natječaj to mora biti usuglašeno od strane zajedničkog povjerenstva vlade i Grada. Što se tiče samog Maksimira, počeo je Tomašević, podsjetio je na dogovor sa Zagrebačkom nadbiskupijom kojom je riješeno imovinsko-pravno pitanje zemljišta na kojem se nalazi stadion i ŠRC Svetice. "Okvirni sporazum je potpisan, prošao je i Vladu i Gradsku skupštinu, prema njemu investicija u stadion bit će financirana pola-pola, iz budžeta Vlade i Grada Zagreba.

Napravljeno je i povjerenstvo, a ono što do sad nije bilo u javnosti jest - zato što smo zajedno zaključili da je najbolje da idemo u javnu investiciju oko stadiona, a da povret investicije za nekog privatnog investitira koji bi pored toga radio neke komercijalne investicije, da povrat prihoda bi bio dosta dug, pa tako nešto neće biti primamljivo, osim da se znatno povećaju komercijalni kapaciteti, a to bi značilo prometno zagušenje Maksimira koje je već sad dosta zapregnuto. Da bi to izbjegli, odlučili smo se na javnu investiciju za novi stadion, znate da je procijenjena vrijednost na 175 milijuna eura, 5000 eura po stolici bez PDV-a, natkriveni stadion za oko 35.000 mjesta, a mora i zadovoljiti kategorije UEFA-e za međunarodna i druga natjecanja.

Uz to, budući da ćemo imati urbanistički natječaj, na kojem će se ispitati i urbanistički razmještaj same građevine stadiona i terena u cijelom prostoru zemljišta Svetica, htjeli smo zemljište iskoristiti i za druge sportske građevine. Još jednom - neće biti komercijalnih građevina na Sveticama", objasnio je prije početka same prezentacije.

Natječaj će se provesti u dva stupnja obuhvata. Prvi je uža zona, površine 23 hektara. "A zona će biti za altetiku i rekreaciju za građane, sporstki sadržaj te za dvoranske sportove - rukomet, futsal i košarku. B zona i bazenski kompleks ostaje na svom mjestu. Zona C je zona nogometnog kopleksa gdje treba stati novi stadion od 35.000 mjesta. Zatim imamo širu zonu obuhvata, tu je zona D, to je južni dio koji prikazuje okretište tramvaja ipoligon za autoškole. I to je obuhvaćeno zonom infrastrukture da imamo cjelovito rješenje. Za zonu C je detaljno rješenje stadiona, gdje se ne gleda samo razmještaj ,već i kako će izgledati samo arhitektonsko rješenje", dodao je.

Novo je to što se u zoni A gradi novi altetski stadion. "Trenutno postoji samo atletska staza, smatramo da treba još jedan atletski stadion na istoku grada, imat će natkrivenu tribinu za oko 2000 gledatelja, te zatvoreni prostor ispod tribina za svlačionice i prateće prostorije. Imat ćemo i dalje vježbalište na otvorenom. Novo je i da rješavamo jedan problem koji postoji nekoliko desetljeća, a to je da unatoč rezultatima u Zagrebu ne postoji pravi rukometni dom. To se obećavalo desetljećima, i to će se raditi na Sveticama. Gradi se velika dvoran od 4.500-5000 gledatelja te manju dvoranu s 300-500 gledatelja.

U zoni A, uz sve navedeno bit će i još jedna multifunkcionalna dvorana za dva sporta, za futsal i košarku, imat će kapacitet oko 3000 gledatelja kad se uključe i teleskopske tribine", istaknuo je Tomašević. To će bit prijedlog Vladi, dodao je, i vjerojatno će se morati postići neki dogovor. "Razgovarat ćemo o tome hoće li to biti investicija Grada ili će se podijeliti s državom", rekao je. "Naša vizija je da imamo na jednom mjestu prvi sportski kompleks nakon Univerzijade gdje će biti infrastrukture i za altetiku, rukomet, futsal, plivanje i nogomet. To omogućava uvjete za lakšu kvalifikaciju za sportove jer imate u jednom kompleksu više sportova", rekao je.

Detaljicizirao je zonu C, zonu kompleksa stadiona površine 14 hektara. "To uključuje postojećeg glavnog stadiona, gdje istočna tribina nije u funkciji od potresa, riječe je o zdanju gdje je ulupano 130 milijuna eura, a nemamo ni natkrivenu tribinu i nije adekvatno. U zonu C će doći novi stadion onako kako se pobjedi na urbanističkom natječaju. Trenutno su radovi na uklanjanju stadion u Kranjčevićevoj kako bi imali novi stadion gdje bi igrao Dinamo i drugi zagrebački klubovi dok se ruši stari maksimirski stadion i gradi novi. Uz stadion moraju stati i četiri pomoćna nogometna terena, to je neki minimalni standard za vrhunske nogometne stadione u Europi. Ono što je bitno, u zonu C će biti i garaža podzemna od 800 mjesta", objasnio je još.

Zona D je širi smisao obuhvata, uključuje terminal Borongaj. "Tu treba vidjeti sa HŽ-om da se pomakne željeznička stanica da to bude prometno čvorište i za vlak, tramvaje i automobile, i u ovom djelu će grad dodatno investirati u dodatnu garažu za 1500 mjesta. Ukupno je to 2300 mjesta garažnih. Treba vidjeti i pješačke koridore. Kroz terminal na Borongaju će dolaziti brojni posjetitelji ne samo na kompleks Svetice već i park Maksimir", rekao je.

Nakon predstavljanja projekta, Tomašević je odgovarao i na pitanja, među kojima je bilo i onih političkih. Na pitanje što kaže na poziv Selak Raspudić da se konačno sučele i što očekuje od drugog kruga rekao je: "Prije svega hvala Zagrepčanima na doista velikoj podršci ove nedjelje. Ključno je što imamo većinu u Skupštini, očekujemo da potvrdimo mandat za 12 dana i nećemo imati drugog gradonačelnika u odnosu na Skupštinu, što bi moglo dovesti do blokade projekata. Važna je i izmjena GUP-a, znate da nas šest mjeseci ministarstvo usporava i ne izdaje suglasnost oko čega su brojni, pa i kontroverzni poduzetenici javili u kampanji i problematizirali. Marija Selak Raspudić je isto bila protiv izmjena, no bitno je da one idu dalje jer imamo većinu u Skupštini, a isto tako imaom i većinu u 16 od 17 gradskih četvrti. To je ključna stvar, veliki kapitalni projekti idu dalje, čistimo nered.

Što se tiče protukandidatkinje, ja se veselim sučeljavanjima, da pričamo o programima, kapitalnim projektima, da vidimo koje ona projekte predlaže za Zagreb, tu bi napomenuo da ćemo sigurno imati tri TV debate na tri nacionalne televizije. Termini su u ponedjeljak, utorak i četvrtak, veselim se. Nemam komentara oko toga što je došla na biciklu", rekla je.

Tražen je i komentar na aferu Hipodrom i pisanje Nacionala, navodne govore Enimarka Ponjevića koji je, prem njihovim tvrdnjama, rekao kako Grad neće pitati za cijenu oko deložacije Enimarka Ponjevića i neće kontrolirati trošenje novca. "Što se novca tiče, naravno da to nije točno. Ustanova se budžetira preko Ureda za obrazovanje, sport i mlade. U članku se spominje i da sam se ja nalazio s Kostanjevićem i Galićem, to su bezpredmetne insinuacije i optužbe, s gnušanjem ih odbacujem", rekao je dogradonačelnik Luka Korlaet.

"Da se on nalazio s Galićima je čista i lako provjerljiva laž, postoje nadzorne kamere, mogu se provjeriti GPS signali mobitela unatrag godinu dana, pa i dvije godine. Galići su bili pod mjerama zbog situacije oko varanja na PDV-u i kad se to plasira i dalje, ekipa iz podzemlja se i dalje ne miri s rezulatima izbora i učinit će sve u 12 dana da bi nas se maklo s vlasti. Vjerujem da se to neće dogoditi. Pozivam Zagrepčane da ništa nije gotovo, i da izađu za 12 dana i da potvrde ovaj mandat. Spreman sam boriti se dalje unatoč prijetnjama i zastrašivanja", nadovezao se gradonečlnik Tomašević.

Na pitanje je li on još uvijek na funkciji odgovorio je: "Radi se o ljudima koji su u drugoj istrazi priznali da su radili kaznena djela. Čovjek koji je bio u bijegu od hrvatskog pravosuđa, dolazi, priznaje da je dao novce Kosti Kostanjeviću i bude pušten isti tren. Očito je da ti ljudi imaju itekako motivaciju da izađu iz pritvora što prije, taj iskaz mogu i povući. Dok ne izađe nešto konkretno, za nas se tu ništa nije promijenilo". Ponovio je i da podržava da odgovara tko god je ukrao gradski novac. "Meni je to u interesu i želim da se to raščisti", rekao je.

Na pitanje oko detalja organizacije Thompsonova koncerta. "Održan je prvi trilateralni sastanak, novi će sastanak biti ovaj tjedan, cijelo vrijeme postoji komunikacija, dogovara se prometna regulacija. Ne mogu vam reći oko radova, što se tiče sigurnosti primarno je MUP taj koji organizira sigurnosne uvjete", rekao je.