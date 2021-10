Uz sevdah, "Baladu" i baklavu otvoren festival "Pet dana Sarajeva u Zagrebu"

Zagreb i Sarajevo dva su grada povezana kulturom i poviješću, a prije svega divnim ljudima, umjetnicima i zanesenjacima koji grade mostove između njih. Već desetu, jubilarnu godinu festival "Ja bih... Pet dana Sarajeva u Zagrebu" okupio je sve zaljubljenike u sarajevsku glazbu, likovnost, film, gastronomiju... Pet dana u kojima ćemo uživati onako, baš od srca, otvoren je danas u Galeriji Klovićevi dvori izložbom "Plakati, crteži, ilustracije" sarajevskog umjetnika Dejana Slavuljice te koncertom Boška Jovića, jednog od najcjenjenijih bosanskohercegovačkih gitarista. U Klovićevim se dvorima okupilo stotinjak zaljubljenika u Sarajevo i sve ono što taj sasvim poseban grad široke duše i otvorena srca ima za ponuditi.

-Sarajevo i Zagreb geografski su blizu, alu među njima je puno prepreka. Kultura je most koji nas spaja- rekao je na otvorenju Nikola Čiča, predsjednik HKD-a Napredak u kojem će se održati dio bogatog programa. U ime sarajevske gradonačelnice Benjamine Karić festival je pozdravio njen zamjenik Haris Bašić.

Raja iz Sarajeva

-U Zagrebu se osjećam kao kod kuće. Od 1878. do 90-ih Zagreb i Sarajevo bili su u istim zajednicama. Jezik i kultura nas povezuju. Bio sam u Zagrebu i 2013. kada je Hrvatska postala članicom Europske unije, a veseli me da sam ovdje i danas, na ovoj lijepoj obljetnici. Raduje me napredak koji ova zemlja doživljava, a radujem se i se svim događajima iz bogatog programa festivala. Nadam se danima Zagreba u Sarajevu kada za to bude prilike - u svom je srdačnom obraćanju kazao Bašić. Okupljenima se obratio i Adis Keranović, predsjednik Bošnjačke nacionalne zajednice za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju.

-Drago mi je da se vidimo ovako uživo, oči u oči, a ne online. Čestitam na prvih deset godina festivala, želim da ih bude još, a mi kao Bošnjačka nacionalna zajednica uvijek ćemo pomoći - kazao je Keranović. Najzaslužniji za to što je festival "Ja bih... pet dana Sarajeva u Zagrebu" doživio svoje deseto izdanje su njegovi organizatori, Ismet Efendić i Ivica Propadalo.

-Divna je ovo obljetnica i divna stvar koju smo nas dvojica, sarajevski studenti, pokrenuli. Za desetu obljetnicu odlučili smo dodijeliti nagrade- rekao je Propadalo, a potom su dodijeljena priznanje onima koji su, kažu organizatori, uvijek bili uz njih kada je to bilo najpotrebnije.

Za potporu festivalu nagradu je dobio glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić, redatelj Bobo Jelčić, komunikacijska stručnjakinja Ana Petričić Gojanović, glazbenik Ante Gelo, HRT-ova urednica Vlatka Kolarović, Irena Benko, prof. dr. Sead Berberović, Lura Topolovšek i Nikola Čiča. Izložbu plakata sarajevskog umjetnika Dejana Slavuljice potom je predstavio dizajner Bojan Hadžihalilović.

Koncert za pamćenje

-Dejan je Sarajlija i rođeni Tuzlak. Na Sarajevskoj Akademiji koju je upisao 2004. grafiku je završio kao student generacije. Radio je plakat za film Denisa Tanovića "Epizoda u životu berača željeza" na kojem je fino podcrtao beznađe glavnog junaka. Sudjelovao je i u nekim muzičkim projektima, poput Madre Badesse Tončija Huljića gdje je vizualnim identitetom apostrofirao fini spoj hedonizma i renesanse koji odlikuje zvuk tog benda. Studenti sarajevske akademije ga obožavaju jer ih uči kako da se zaljube u crtež, strip, potez rukom - kazao je Halilović.

Uslijedio je potom upečatljivi nastup bosanskohercegovačkog virtuoza gitare Boška Jovića te njegovih gostiju, basista Darka Rašića i Brune Philippa na klarinetu, a najveći je pljesak dobila nezaboravna izvedba "Balade", kultne sarajevske grupe Index.

Od 12. do 16. listopada zagrebačka će kulturna scena tako odisati duhom Sarajeva. Galerija Klovićevi dvori, Kino Kinoteka, Napretkov kulturni centar u Bogovićevoj, KIC u Preradovićevoj, bit će poprište raskošnog kulturno-umjetničkog programa. Festival organizira Udruženje za promociju kulture i umjetnosti 'ja bih', u suradnji s Hrvatskim kulturnim društvom Napredak, Napretkovim kulturnim centrom, Bošnjačkom nacionalnom zajednicom Grada Zagreba, te Gradom Sarajevom i Gradom Zagrebom.

Drugi dan festivala kreće sutra, 13. listopada i rezerviran je za filmske poslastice. U Kinu Kinoteka, se mogu pogledati dokumentarni filmovi s AlJazeera Balkans AJBdoc festivala, “Đemo“ redateljskog dua Lejla Kajić/ Davorin Sekulić, te film “Dream team babe“ Lejle Zvizdić o najstarijem ženskom bendu u Bosni i Hercegovini i šire.

U četvrtak, 14. listopada, program festivala će otvoriti projekcija omnibus igranog filma “Šta tebi znači BiH“ (Alma Cocay, Rea Memić, Sara Ristić, Mirela Salihović) u Kinu Kinoteka. Ovim filmom četiri mlade redateljice daju jedinstveni uvid u život, rad, ljubav i nastojanje da skroje svoju budućnost u BiH. Drugi dio programa održat će se u Kulturno informativnom centru,Preradovićeva 3, gdje će se održati književna večer s Darkom Cvijetićem uz gosta direktora festivala knjige Bookstan-a i Baybook-a Damira Uzunovića te kantautora i šansonijera Narcisa Vučinu.

Bogat program

I četvrti dan festivala, petak 15. listopada, nudi iznimno bogat program; dok će se u Kinu Kinoteka projicirati igrani film “Pun mjesec“ Nermina Hamzagića, u KIC-u će se obilježiti 25 godina od prvog prikazivanja filma “Savršeni krug“ Ademira Kenovića, koji je bio svojevrsni hommage legendi bosanskohercegovačkog glumišta Mustafi Nadareviću. Projekciji će se pridružiti i sam redatelj Ademir Kenović.

Završni dan festivala započet će “COOLturna špica” s gostima iz BiH u Napretkovom kulturnom centru. Program će voditi Ismet Efendić i Goran Štrbac dok će za glazbeni dio biti zaduženi Narcis Vučina, kantautor i šansonijer, Emir Bukovica/Bukowsky, internacionalna rock zvijezda te Maja Milinković, fado pjevačica iz Lisabona. Također, sve okupljene očekuje i predstavljanje TZ Sarajeva pod nazivom “Moje Sarajevo moja priča” uz goste Darka Cvijetića, Damira Uzunovića i Ademira Kenovića, a razgovore s njima će voditi Hrvoje Pukšec, poznati freelancer journalist.

Drugi dio programa završnog dana festivala održat će se u Kinu Kinoteka gdje nas očekuju projekcije filmova Miroslava Ćire Mandića. “Stvari na čuvanje“ je kratki igrani za čiju je produkciju zaslužan Zijad Mehić (ASU Sarajevo). Nakon kratkometražnog, goste očekuje i dugometražni igrani film “Sanremo“. Riječ je o dirljivoj ljubavnoj priči sastavljenoj od fragmenata sjećanja potaknutih pjesmom. Kao gost projekcije redatelju Miroslavu Ćiri Mandiću na hrvatskoj premijeri pridružit će se Zijad Mehić, prorektor za nastavu Akademije scenskih umjetnosti Sarajevo.

Festival “Ja bih... 5 dana Sarajeva u Zagrebu „ održat će se od 12. – 16. listopada na nekoliko lokacija u Zagrebu, a ulaz na gotovo sva događanja je slobodan, uz poštivanje epidemioloških mjera. Uz jednu napomenu da je svečano otvaranje festivala 12.10. samo uz pozivnice , potvrde dolaska na pozivnice, uz postojeće epidemiološke mjere i predočavanje važećih eu-covid putovnica ili PCR testa.