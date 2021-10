Utrošeni milijuni na čuvanje gradskih stanova, Tomašević: 'Kao Fort Knox, mi smo to promijenili'

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević osvrnuo se na današnjoj konferenciji za medije na čuvanje gradskih stanova na koje je, kako je otkriveno kada su radili rebalans gradskog proračuna, utrošeno više milijuna kuna.

Okvirni sporazum o privatnoj zaštiti prostora, gradskih stanova i poslovnih prostora, koji je sklopljen u listopadu na iznos od 25 milijuna kuna, pokazuje kako se iracionalno gospodarilo gradskim novcem, smatra Tomašević. Ugovor je sklopljen s tvrtkom Bilić-Erić na jednu godinu. U tri proračunske stavke bilo je 6.9 milijuna kuna za čuvanje objekata, no račun se do 31. srpnja popeo na 26,5 milijuna kuna. Do toga je došlo na temelju ugovora koji je potpisan krajem prošle godine, a koji omogućava različite količine u satima čuvanja.

Čuvano je oko 70 gradskih stanova 24 sata dnevno, a istodobno je i 15 poslovnih prostora čuvano 24 sata dnevno da ne bi netko provalio u njih. Riječ je o praznim gradskim stanovima i prostorima.

Trošak jednog takvog stana na dan stajao je 924 kune bez PDV-a. Mjesečno 27.720 kuna bez PDV-a, 332 tisuće kuna godišnje po stanu. Za trošak čuvanja jednog gradskog stana u dvije godine, može se kupiti novi stan od 50 kvadrata.

– Te smo stanove čuvali kao Fort Knox. Mi smo to, naravno, promijenili kad smo doznali za tu praksu, kad se promijenio pročelnik za upravljanje imovinom, promijenili smo to tako da se obilaze s vremena na vrijeme i instalirali smo protuprovalna vrata kao efikasniju mjeru. Trošak smo smanjili 12 puta. Ovo sve što smo doznali prijavili smo i nadležnim institucijama – kazao je Tomašević.

